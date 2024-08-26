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Сотрудники Трампа в судебном процессе по подрыву выборов в Аризоне

Судья в Аризоне должен выслушать arguaments в понедельник, что potentially решит, смогут ли несколько соратников бывшего президента США Дональда Трампа отбыть принудительное тюремное заключение, Если их признают виновными в участии в уголовном сговоре, Нацеленном на манипулирование результатами...

 and  Mark Rodriguez
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Жители пещерного Крийка, Аризона, направляются к урне для голосования с помощью уведомления от...
Жители пещерного Крийка, Аризона, направляются к урне для голосования с помощью уведомления от Избирательного отдела графства Марсиapan на 8 ноября 2016 года. По всей стране сегодня огромное количество граждан осуществляют свое право на голосование, выбирая между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом в качестве 45-го президента Соединенных Штатов.

Сотрудники Трампа в судебном процессе по подрыву выборов в Аризоне

Этот процесс знаменует собой первое судебное заседание высокого уровня после того, как Большое жюри предъявило обвинение ложным выборщикам от Аризоны, а также нескольким союзникам бывшего президента Трампа, таким как Рудольф Джулиани, Марк Медоуз и Кристина Бобб, в начале года. Адвокаты этих соратников Трампа утверждают, что прокуроры пытаются применить строгие меры, чтобы заставить подсудимых сотрудничать.

Генеральный прокурор Аризоны обвиняет союзников Трампа в совершении нескольких тяжких преступлений в ходе одного события, что в соответствии с законами штата повышает вероятность тюремного заключения вместо более мягких наказаний для впервые осужденных.

На слушании, назначенном на понедельник, судья Брюс Коэн, назначенный бывшим губернатором Джанет Наполитано, выслушает доводы обеих сторон. Решение судьи существенно повлияет на дальнейшее развитие дела.

Прокуроры опровергнут утверждения о том, что они не предоставили достаточно доказательств, связывающих некоторых подсудимых с предполагаемым сговором во время закрытых заседаний Большого жюри.

Ключевое слушание состоится вскоре после того, как Трамп, который не был обвинен в этом деле Аризоны, но упомянут в судебных документах как "необвиненный сообщник 1", провел митинг в этом важном штате в рамках своей кампании на президентских выборах 2024 года.

Трамп избежал суда в обоих уголовных делах, в которых его обвиняли в попытке подорвать выборы 2020 года, но слушание в Аризоне подчеркивает, что многие из тех, кто пытался удержать Трампа у власти, все еще находятся под значительными юридическими рисками.

Большинство членов Большого жюри Аризоны, которые предъявили обвинения 18 союзникам Трампа за их роли в попытке отменить выборы 2020 года, выразили желание обвинить бывшего президента.

В соответствии с судебными документами, главный прокурор штата обратился к Большому жюри с просьбой не обвинять Трампа, представив презентацию PowerPoint, чтобы объяснить свою позицию.

Трамп уже был обвинен на федеральном уровне за попытки отменить законную победу Джо Байдена на выборах 2020 года специальным прокурором Джеком Смитом и в Джорджии окружным прокурором Фани Уиллис.

Прокуроры приведут свои доводы о том, почему они не обвинили Трампа во время слушания, чтобы опровергнуть утверждения адвокатов защиты о том, что дело политически мотивировано и должно быть прекращено.

Хотя Трамп не был обвинен в деле об узурпации выборов в Аризоне, расследование продолжается, и прокуроры не исключают возможности предъявления обвинений другим лицам, в том числе Трампу, если появится достаточно доказательств.

На данный момент прокуроры Аризоны продолжают преследовать дело против 18 обвиняемых и рассматривают дату суда на начало 2025 года.

В этом месяце прокуратура Аризоны добилась первого успеха, когда бывший юрист кампании Трампа Дженна Эллис согласилась сотрудничать в обмен на отказ от обвинений против нее.

Эллис, скорее всего, даст показания против других подсудимых в уголовном деле в рамках своей сделки. Ее первоначально обвинили в различных тяжких преступлениях, связанных с предполагаемым участием в плане представления ложных списков выборщиков для отмены результатов выборов 2020 года.

Еще один ложный выборщик Аризоны, Лоурен Pellegrino, также заключила сделку о признании вины с прокурорами этого месяца. Pellegrino согласилась признать себя виновной в подделке документов и иметь другие обвинения сняты.

Как и другие обвиняемые в деле Аризоны, Pellegrino faces multiple felonies for her alleged role in the alleged conspiracy.

Остальные подсудимые в деле Аризоны, в том числе несколько видных членов Республиканской партии и бывший помощник Белого дома Борис Эпштейн, признали себя невиновными.

Отдельно, адвокаты Марка Медоуза, бывшего главного помощника Трампа, утверждают, что обвинение в Аризоне относится к его официальным обязанностям в качестве последнего главного помощника Трампа, и поэтому его дело должно быть передано в федеральный суд.

В ходатайстве в федеральный суд они утверждают, что действия Медоуза, такие как получение и ответ на сообщения от лиц, пытающихся оказать влияние на президента Трампа или информировать Медоуза о стратегиях и ходе юридических усилий кампании президента, подпадают под действие статьи о верховенстве Конституции США и защищены от судебного разбирательства в штате.

Слушание назначено на 5 сентября под председательством судьи Джона Тучи. Тучи был назначен бывшим президентом Бараком Обамой.

Медоуз уже сталкивался с юридическими проблемами. В прошлом году он подал аналогичное ходатайство в Джорджии после предъявления аналогичных обвинений в подрыве выборов 2020 года.

Услышание по делу Марка Медоуза назначено на 5 сентября под председательством судьи Джона Тучи, поскольку его юридическая команда утверждает, что его дело должно быть передано в федеральный суд из-за его роли в качестве последнего главного помощника Трампа.

Политически заряженные судебные процессы над соратниками Трампа продолжают привлекать внимание, при этом слушание в Аризоне сосредоточено на обвинениях в подрыве выборов, а федеральный суд может рассматривать дело Медоуза из-за его официальных обязанностей.

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