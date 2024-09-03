- Сотрудники суда выражают обеспокоенность по поводу возможных технологических сбоев, влияющих на судебную деятельность.

После недавней поломки в информационной системе правосудия в Северном Рейн-Вестфалии, произошедшей около трех недель назад, Ассоциация новых судей ожидает подобных инцидентов в будущем. В результате этой поломки файлы не могли быть обработаны, а судебные заседания не проводились, как указано в заявлении ассоциации. С тех пор царит хаос: "Каждый день мы сталкиваемся с ошибками, связанными с местными или даже региональными сбоями в работе ИТ, что приводит к увеличению сроков обработки во всех судебных инстанциях".

В свете предстоящих сокращений финансирования в сфере правосудия, длительные поломки могут стать нормой в ближайшем будущем. Бюджет на поддержание надежной ИТ-инфраструктуры больше не выделяется.

В срочном письме к министру юстиции Северного Рейн-Вестфалии Бенджамину Лимбаху (зеленые) в апреле руководители высших региональных судов и генеральные прокуроры предупредили, что эти сокращения финансирования могут угрожать работе судебной системы и, следовательно, верховенству права.

До сих пор это обращение было проигнорировано. "Безразличие тревожно, учитывая растущие трудности, с которыми сталкивается судебная система, не только из-за роста преступлений на почве ненависти и насилия, а также увеличения количества дел об убежище", подчеркивает ассоциация судей.

Сокращение финансирования в сфере правосудия может привести к более частым сбоям в работе ИТ, что может сделать подобные инциденты, как недавний, нормой. Безразличие к ИТ-инфраструктуре судебной системы угрожает бесперебойной работе верховенства права.

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