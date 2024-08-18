- Сотрудники службы безопасности на воде занимаются несколькими несчастными случаями на судах

Водная полиция в последние дни активно занималась ликвидацией множества происшествий на воде. К счастью, по данным Водной полиции в Потсдаме, жертв нет.

В прошлую пятницу двигатель пассажирского судна в Бранденбурге Нидерхавеле внезапно заглохло, и судно начало дрейфовать к пристани, где столкнулось с двумя моторными лодками, привязанными в Бранденбурге-на-Хавеле. В результате этого инцидента был нанесен значительный ущерб имуществу. Кроме того, мужчина из Бранденбурга Нидерхавеле сообщил о пропаже своего водного мотоцикла с пристани.

В субботу моторная лодка застряла на песчаной косе в Плауэр-Зее в Бранденбурге-на-Хавеле и осталась там. То же самое произошло в Гроссер-Зернзее к западу от Потсдама. В обоих случаях водители лодок не были знакомы с маршрутом.

На Untere-Havel-Wasserstraße в Потсдаме водитель катера не заметил приближающееся пассажирское судно и врезался в него, причинив только материальный ущерб. Еще один инцидент в Потсдаме произошел, когда женщина на арендованном доме на воде не заметила знак навигации и села на него, что потребовало вмешательства Водной полиции для буксировки всего судна на берег.

Водная полиция в Бранденбурге-на-Хавеле была вызвана для урегулирования инцидента, когда двигатель пассажирского судна заглохло, что привело к столкновению с двумя привязанными моторными лодками. В Потсдаме Водная полиция помогла женщине, чья арендованная лодка села на знак навигации.

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