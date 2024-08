Сотрудники Reuters пропали без вести после ракетного удара по месту жительства

Вчера вечером российские войска якобы атаковали отель в восточноукраинском Крамторске

По данным украинских источников, российские войска якобы атаковали отель в восточноукраинском городе Крамторск. Сотрудник Reuters пропал без вести, а двое других были госпитализированы в результате инцидента. В заявлении Reuters сообщается, что команда из шести человек находилась в отеле "Сапфир", когда произошла атака. Здание якобы было поражено ракетой накануне. В заявлении также говорится: "Один из наших коллег все еще пропадает без вести, и двое других были госпитализированы для лечения". Они сотрудничают с местными властями в Крамторске. Губернатор Донецкой области подтвердил в Telegram, что "российские войска атаковали Крамторск". Двое журналистов были ранены, и один все еще не найден. "Спасательные службы, полиция и спасательные команды присутствуют на месте. Работа по расчистке завалов и спасению продолжается", - написал губернатор Вадим Филащенко. Министерство обороны России не сразу ответило на запрос комментария. Прокуратура Украины заявила, "российские войска атаковали Крамторск, возможно, использовав ракету Iskander-M". Они начали предварительное расследование атаки, заявив, что ракета попала в 22:35 по местному времени.

10:44 Командующий ВВС: Большинство российских Shahed дронов перехвачено и уничтожено прошлой ночью

По словам командующего ВВС Украины Николая Олещук, украинская ПВО успешно перехватила и уничтожила большинство российских Shahed дронов прошлой ночью. По его словам, украинские защитники смогли перехватить более восьми из девяти камикадзе дронов и большинство ракет, выпущенных ими.

10:20 Украина: Отель в Крамторске пострадал - несколько западных журналистов ранены

Несколько западных журналистов получили ранения в результате ночной российской бомбардировки восточноукраинского города Крамторск, сообщают официальные источники. В результате атаки на отель двое получили ранения, а один человек все еще находится под завалами. Губернатор Донецкой области Вадим Филащенко подтвердил это в Telegram. Он идентифицировал троих жертв как украинцев, американца и британца. Атака была подтверждена пророссийскими блогами, которые заявили, что Крамторск был обстрелян тяжелыми планирующими бомбами ФАБ-1500. Однако также сообщается, что были поражены машиностроительный завод и несколько военных целей.

09:54 США: Китай критикует ужесточение американских правил экспорта в отношении России

Китай критикует ужесточение американских ограничений на экспорт, заявляя, что это нарушает мировой порядок торговли и препятствует обычному обмену товарами. Министерство торговли Пекина заявило, что примет необходимые меры для защиты законных прав своих предприятий. Министерство реагирует на решение правительства США от прошлой пятницы, которое добавило 105 компаний - 42 китайских, 63 российских и 18 из других стран - в список ограничений на экспорт. Эти компании подозреваются в передаче американской электроники российской военной промышленности или производстве дронов, используемых в украинском вторжении.

09:29 ИСВ призывает к неограниченному использованию Украиной дальнобойных ракет против российских целей

Американский think-tank Институт изучения войны (ISW) призывает к разрешению Украины на неограниченное использование дальнобойных ракет на территории России. По мнению ISW, несмотря на передислокацию российских ВВС, множество военных целей все еще находятся в радиусе действия американских ракет ATACMS, которые уже есть у Украины, но которые она не может использовать для ударов по территории России. На основе своего анализа ISW оценивает, что как минимум 250 военных и paramilitary целей в России находятся в радиусе действия ракет ATACMS. Однако такие атаки в настоящее время ограничены ракетами HIMARS и GLMRS, что означает, что Украина может поразить только 20 из 250 целей.

09:06 Киев: 1190 российских солдат "уничтожено" за один день

По данным Министерства обороны Украины, 1190 российских солдат были убиты или ранены в течение одного дня во время продолжающегося конфликта. С начала войны в феврале 2022 года ministry claims that a total of 607,680 Russian soldiers have been "eliminated". Министерство обороны объявило, что в течение прошлого дня было уничтожено пять дополнительных танков (8547). С начала российского вторжения Украина сообщает о потере или уничтожении более 16 600 бронемашин и около 14 000 дронов.

08:39 ВВС Украины: большинство российских ракет и дронов перехвачено прошлой ночью

По данным украинских источников, российские войска запустили несколько ракет и дронов в направлении северных и восточных районов Украины прошлой ночью. ВВС заявили, что многие ракеты не достигли своих целей. Также сообщается, что Россия использовала баллистическую ракету типа Iskander-M, а также крылатую ракету типа Iskander-K и шесть управляемых ракет. Количество уничтоженных ракет или дронов не сообщается. Однако восемь из девяти российских ударных дронов были сбиты.

08:08 Шесть человек пострадали в результате ночной российской ракетной атаки на Харьков

По данным мэра Харькова Игоря Терехова, опубликованным в Telegram и цитируемым украинским информационным агентством Ukrinform, число людей, пострадавших в результате ночной ракетной атаки России на район Слободской в Харькове, достигло шести.

07:32 Зеленский хвалит представленные ракетные дроны Паланиця в УкраинеПрезидент Украины Владимир Зеленский похвалил недавно созданные ракеты Паланиця в Украине. Украинский лидер заявил, что ракетные дроны и другие военные достижения Украины являются жизненно важными для страны из-за задержек в принятии решений со стороны некоторых международных партнеров. "Сегодня состоялся первый и успешный боевой дебют нашего нового оружия", - сказал он, цитируя "Киевский независимый". "Полностью новый класс украинских ракетных дронов - Паланиця".

06:55 Командир Азова осуждает обмен пленными: нет освобожденных бойцов АзоваПо данным украинских источников, вчерашний обмен пленными между Россией и Украиной не включал солдат Азова. Командир бригады Денис Прокопенко сообщает об этом, ссылаясь на командира полка Азов. Командир полка Азов раскритиковал последний обмен пленными и выразил разочарование тем, что ни один из бойцов Азова, которые находились в российском плену более двух лет, не был включен.

06:14 Губернатор: Пять гражданских погибли, 12 ранены в результате украинского авиаудара по российскому приграничному региону БелгородПять гражданских погибли и 12 ранены, четверо из них тяжело, в результате украинского авиаудара по российскому приграничному региону Белгород ночью, как заявил глава местных властей. Губернатор Вячеслав Гладков упомянул, что также были ранены трое детей, двое из которых были госпитализированы. Украина недавно усилила свои атаки на российскую территорию и проникла в регион Курск, который граничит с Белгородом, в начале августа. Белгород стал повторной целью украинских авиаударов и атак дронов, которые проводятся в ответ на атаки со стороны России.

05:47 Россия: гражданские погибли в результате украинского обстрелаПять гражданских погибли и 12 ранены в результате артиллерийского обстрела в городе Ракитное в юго-западной России, как заявил региональный лидер Вячеслав Гладков в Telegram. Отчеты не были независимо подтверждены, и Украина не комментировала.

04:26 Город Сумы сообщает о ракетных ударах и раненыхГород Сумы подвергся ракетным ударам, как сообщило региональное военное управление. Зафиксировано два ракетных удара, семь человек ранены, двое из них тяжело. Агентство сообщило, что Россия атаковала гражданскую инфраструктуру Сумы в субботу вечером.

03:35 Харьков: ракетный удар запущен на два городаГлава Харьковской области Олег Синегубов предупреждает, что российская армия запустила ракетные удары по городам Харьков и Чугуев. Зафиксирован один раненый. В Харькове, якобы, произошло сильное взрывы. Мэр города Игорь Терехов пишет в Telegram, что был слышен massive взрыв. Он призывает население проявлять осторожность. Причина взрыва все еще неизвестна.

03:06 Украинская ПВО предупреждает о боевых дронахСирены воздушной тревоги звучат на востоке и юге Украины. Украинские ВВС предупреждают, в том числе, о группе боевых дронов Shahed, перемещающихся над Черным морем в сторону южного украинского региона Николаев. Ожидаются усиленные российские атаки вокруг украинского Дня независимости, который был отмечен в субботу. Более крупная волна атак до сих пор не материализовалась.

01:32 Венгрия обвиняет Брюссель в нарушении поставок нефти

Венгрия подозревает Европейскую комиссию в вмешательстве в нарушение поставок российской нефти. "Тот факт, что Европейская комиссия не склонна оказывать помощь в гарантировании энергоснабжения Венгрии и Словакии, свидетельствует о том, что приказ исходил из Брюсселя в Киев для создания проблем с энергоснабжением Венгрии и Словакии", - сказал министр иностранных дел Петер Сийярто. Европейская комиссия первоначально отказалась от комментариев. В июне украинский нефтедобытчик Лукойл был добавлен в список санкций, и нефтепровод Дружба, который также проходит через украинскую территорию, был заблокирован. Это в основном отрезало Венгрию и Словакию от их главного поставщика нефти.

22:12 Российские войска ранят четырех женщин в нападении на село в Купянске

Российские войска атаковали село Новоосёновка в Купянском районе Харьковской области, ранив четырех женщин, сообщает Олег Синегубов, глава военной администрации Харьковской области. "Оккупанты атаковали село Новоосёновка в Купянском районе около 12:00. В результате атаки загорелся частный дом", - сказал Синегубов. Раненые были доставлены в медицинское учреждение. Расследование последствий атаки все еще продолжается.

21:03 Министр обороны Великобритании: "Украина всегда была аутсайдером против более крупных сил России"

Министр обороны Великобритании Джон Хили поздравляет Украину с Днем независимости в статье на портале "Европейская правда". "Сегодня исполняется 33 года со дня объявления Украиной своей независимости, обещавшей более светлое, богатое будущее в качестве самоуправляющейся демократии, свободной от влияния Советского Союза", - заявил Хили. Сегодня украинцы празднуют свой День независимости посреди войны. Это трудная борьба за сохранение своей свободы и независимости против бесчеловечного, незаконного вторжения Путина. "Украина всегда была аутсайдером против подавляющей военной мощи и ресурсов России", - пишет Хили. Мужество tanto их военных, как и гражданского населения, достойно восхищения, так как они продолжают сражаться. Великобритания обещает своим украинским друзьям, что будет стоять рядом с ними столько, сколько понадобится. Поэтому сегодня Великобритания начинает кампанию, призывая людей в Великобритании и за ее пределами выразить свою поддержку Украине. В социальных сетях они призывают всех сделать шум в поддержку Украины и поделиться соответствующими постами. "Кроме военной и экономической помощи, наша дружба и солидарность с Украиной также жизненно важны", - заметил Хили.

20:05 Зеленский повышает Сирского до генерала

Президент Украины Владимир Зеленский повысил Александра Сирского, главу вооруженных сил Украины, до звания генерала, как указано в указе, подписанном Зеленским. Ранее Сирский занимал звание colonel-general. Причиной его повышения является впечатляющий прогресс украинских войск в российском приграничном регионе Курск.

