- Сотрудники правоохранительных органов задержали человека, обвиняемого в краже автомобиля после преследования на большой скорости.

После напряжённой погони на высокой скорости полицейские в Хамме задержали 19-летнего подозреваемого в краже автомобиля. День начался с того, что владелец машины обнаружил разбитое окно на своем автомобиле, припаркованном на стоянке. Увидев владельца, подозреваемый решил сбежать и спрятался в ближайших кустах.

Полиция была оперативно проинформирована, и они заметили беглеца, убегающего в ближайший лес. Во время преследования они заметили его, спрятавшегося в низине на склоне холма. Когда они приблизились, подозреваемый схватил ветку и принял вызывающую позу, в результате чего один из офицеров выстрелил в качестве предупреждения. В конце концов, молодого человека задержали. В течение погони tanto 19-летний, как и двое офицеров, получили незначительные травмы.

Подозреваемый успел украсть автомобиль, который использовал как средство побега во время погони. После задержания выяснилось, что автомобиль был ранее объявлен в розыск.

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