- Сотрудники правоохранительных органов выстреляют из огнестрельного оружия после нападения на женщину в магазине.

В Мюнхенском рынке женщина погибла ночью после того, как, по сообщениям, атаковала полицейских ножом. Прибыв на место, правоохранители подтвердили смерть нападавшей, как сообщил представитель новостного агентства DPA.

В настоящее время расследование ведется под руководством Баварского Ландескриминальамата и прокуратуры. Как часть процедуры в подобных случаях, они исследуют правомерность действий полиции, объявили в полиции Мюнхена на третий день. Инцидент произошел в понедельник вечером, когда возникла "возможная опасная ситуация" в заведении в районе Untersendling.

Прохожий сообщил в полицию о драке среди нескольких человек возле Мюнхенского Goetheplatz, что привело к преследованию полиции на метро. Две отдельные полицейские команды отреагировали, задержали свидетеля и нашли подозреваемую в супермаркете.

Подозреваемая якобы атаковала полицию ножом

Согласно офицерам, они приблизились к 31-летней женщине в торговой зоне. Внезапно она достала нож на близком расстоянии и направила его на них. Несмотря на неоднократные предупреждения, полицейские сначала применили перцовый баллончик, а затем оружие. В итоге два офицера сделали четыре выстрела, попав в женщину несколько раз. В результате она скончалась от полученных травм.

Сперва полиция не сообщала о мотивах женщины для нападения. Вторник был запланирован для вскрытия, предварительных интервью со свидетелями и просмотра записей с камер видеонаблюдения в супермаркете. Параллельно началось предварительное расследование правомерности применения полицейского оружия.

Дополнительные детали об этой трагической жертве или инциденте не были доступны. По мере того как ночь шла своим чередом, полиция объявила о своем присутствии на месте, где они собирали доказательства. Вскоре был снят временный блок движения вокруг рынка.

Полиция была неохотна раскрывать мотивы женщины для нападения на полицейских ножом. Во время инцидента двое полицейских были вынуждены применить огнестрельное оружие, что сейчас расследуется на предмет правомерности.

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