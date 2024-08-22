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Сотрудники правоохранительных органов в Румынии провели обыск в доме Эндрю Тейт из-за новых обвинений против спорной интернет-персонажи.

Органы правопорядка в Румынии провели обыски в жилище спорной персоны Эндрю Тейта и его брата Тристана на фоне новых обвинений в отношении дуэта, в том числе обвинений в торговле людьми и незаконных половых связях с несовершеннолетней.

 and  Christian Meier
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Сотрудники правоохранительных органов из SPECIALа Интервенции Romania сопроводил Эндрю Тейта из...
Сотрудники правоохранительных органов из SPECIALа Интервенции Romania сопроводил Эндрю Тейта из владения Tate brothers в Пипере, Илфов, расположенном недалеко от Бухареста, 21 августа 2024 года.

Сотрудники правоохранительных органов в Румынии провели обыск в доме Эндрю Тейт из-за новых обвинений против спорной интернет-персонажи.

Два человека были вызваны на допрос антиорганизованной преступностью Romania DIICOT, как сообщает филиал CNN Antena 3 в среду.

Согласно властям Румынии, было проведено четыре обыска в Бухаресте и жудеце Илфов на основе заявления.

Расследование сосредоточено на обвинениях в торговле людьми, вовлечении в половые акты с несовершеннолетним, создании преступной организации, склонении свидетельских показаний и отмывании денег.

Предполагается, что эти последние обвинения дополняют существующие обвинения против Тейта, самоутверждающегося мизантропа, популярного в социальных сетях и бывшего кикбоксера.

Тейт, вместе с Тристаном и двумя румынскими гражданами, были задержаны в конце 2022 года и официально обвинены в середине 2023 года в торговле людьми, изнасиловании и создании преступной организации для сексуальной эксплуатации женщин - обвинения, которые они решительно отрицают.

Ни конкретной даты не было названо для слушаний по этим новым обвинениям, но они были запланированы в штаб-квартире DIICOT.

Полиция Румынии заверила, что на протяжении всего уголовного процесса подозреваемым предоставляются законные права и гарантии, установленные Уголовно-процессуальным кодексом, и сохраняется презумпция невиновности.

Под полицейским сопровождением, покидая свое жилье в среду, Эндрю Тейт обратился к СМИ, заявив: "Два года без сообщений о жертвах, без доказательств жертв, дело рассыпается, и это происходит снова".

Он спросил: "Что я сделал не так? Конечно, не торговля людьми", как сообщает Antena 3.

Расследование дела Тейта привлекло внимание во всем мире, многие выразили обеспокоенность в Европе и по всему миру.

Несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства, действия Тейта вызвали более широкий разговор об ответственности и справедливости в мире социальных сетей.

Сотрудники правоохранительных органов бригады специального вмешательства Румынии сопровождают Тристана Тейта при выходе с территории Тейтов в Пипере, Ильфов, районе, прилегающем к Бухаресту, 21 августа 2024 года.

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