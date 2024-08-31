- Сотрудники правоохранительных органов нашли человека, разыскиваемого по ордеру на арест во время столкновения

В Бетсдорфе, расположенном в районе Альтенкирхен, между двумя людьми произошла ссора, привлекшая внимание местной полиции. Спор между 26-летним и 40-летним в доме привел к тому, что обеспокоенный сосед вызвал полицию. По прибытии полицейские узнали, что 40-летний разыскивается правоохранительными органами, и задержали его.

Вечером в пятницу в Пфальце было далеко не тихо. В Людвигсхафене несколько мужчин попали в беду, якобы участвуя в драке. 40-летнего мужчину якобы атаковала группа из четырех подростков в возрасте от 16 до 20 лет во время ссоры, в результате чего он получил легкие травмы. У жертвы был нож для резки мяса в сумке, но другой мужчина успел его отобрать, прежде чем кто-то пострадал. Подозреваемые, некоторые из которых были пьяны, были впоследствии задержаны полицией.

Вечер принял неожиданный оборот на ближайшей Ламбахеймской ярмарке. 34-летний мужчина якобы ударил 19-летнего человека бокалом с вином и неоднократно ударил 20-летнего, оставив обоих жертв с легкими ранами, как указано в полицейском отчете.

Полицейские обнаружили, что 34-летний в инциденте на ярмарке имел неисполненный ордер на арест. 34-летнего сразу же передали правоохранительным органам для исполнения ордера.

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