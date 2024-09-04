- Сотрудники полиции подверглись нападению и противодействию: трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения

Три офицера из Эттлингена получили травмы во время исполнения своих обязанностей из-за решительного сопротивления. Двое из них были вынуждены прервать свою службу, один из которых, якобы, был ударен подростком.

В одном случае двое офицеров были направлены для оказания помощи 16-летнему подростку в Мальш с помощью спасательной службы. Подросток, у которого была ранена и кровоточила рука, ранее проявлял агрессию по отношению к своей матери и команде спасателей, как указано в полицейском отчете. Чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации, полицейские попытались надеть на него наручники, но 16-летний подросток оказал сопротивление. Его 17-летний приятель затем избил офицеров. С помощью подкрепления оба были временно задержаны. Два офицера получили травмы, один из которых был вынужден закончить свою смену.

Третий офицер был ранен во время операции в Эттлингене, согласно полиции. Офицеры планировали задержать 27-летнего мужчину, подлежащего депортации. Мужчина oppose arrest и активно сопротивлялся. Был вызван дополнительный полицейский отряд для задержания мужчины и транспортировки его в центр депортации. Во время обыска в квартире 27-летнего мужчины также было обнаружено значительное количество подозрительных краденых вещей.

В настоящее время против троих подозреваемых ведутся расследования по обвинению в причинении телесных повреждений, нападении и сопротивлении сотрудникам правопорядка.

В инциденте в Мальш полицейские столкнулись с сопротивлением со стороны 16-летнего подростка и его друга, что привело к травмам среди офицеров. Полиции также пришлось вмешаться во время операции в Эттлингене, где офицеры пытались задержать мужчину для депортации и столкнулись с сопротивлением, в результате чего еще один офицер получил травмы.

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