Сотрудник правоохранительных органов в США обвиняется в стрельбе по чернокожим мужчинам.

В штате Флорида, известном как "Солнечный штат", недавно офицера по имени Эдди Дюран обвинили в непредумышленном убийстве после смертельного инцидента в мае. Жертвой стал 23-летний афроамериканский солдат Роджер Фортсон, проживавший в квартире. Как заявила государственный обвинитель Джинджер Боуден Мэдден, если Дюран будет признан виновным, он может получить до 30 лет тюремного заключения.

Трагический инцидент произошел, когда Дюран отреагировал на сообщение о возможной драке. Фортсон, который разговаривал со своей девушкой по видеосвязи, открыл дверь, держа пистолет направленным вниз. В течение нескольких секунд Дюран ответил шестью последовательными выстрелами.

Согласно отчетам расследования, Дюран заявил, что Фортсон не представлял физической угрозы. Расследование также показало, что Фортсон не целился пистолетом на офицера.

Хотя полицейское насилие, часто направленное против афроамериканцев, вызывает широкое недовольство и протесты по всей стране, обвинения против офицеров являются редкостью. Согласно отчету о насилии со стороны полиции, только 10 офицеров из по крайней мере 1247 смертельных инцидентов с участием полиции были привлечены к ответственности за неправомерные действия в прошлом году.

Самый последний громкий случай - смерть Джорджа Флойда в мае 2020 года. Флойд, афроамериканец, скончался от удушья, когда белый офицер надавил коленом на его шею в течение более шести минут. Офицер, виновный в этом, был приговорен к более чем 20 годам тюремного заключения за убийство в 2021 году.

Приветствуя обвинительное заключение, адвокат Бен Крумп, представляющий семью Фортсона, сказал: "Это должно послужить сигналом для полицейских по всей стране, что они взяли священную клятву защищать и служить, и их действия имеют последствия, особенно когда они приводят к потере драгоценной человеческой жизни".

Европейский Союз выразил обеспокоенность растущим количеством случаев неправомерных действий полиции в Соединенных Штатах, в частности тех, которые вовлекают афроамериканцев. В ответ на дело Роджера Фортсона ЕС выпустил заявление, подчеркивающее важность ответственности в правоохранительных органах.

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