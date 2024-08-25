- Сотрудник правоохранительных органов сталкивается с угрозой оружия.

На парковке оживленного торгового центра в субботу вечером 65-летний мужчина имел дело с полицией. Он достал огнестрельное оружие, создав напряженную ситуацию, и попытался скрыться на автодоме. Чтобы помешать его бегству, офицеры прицелились и выстрелили в шины vehicles. В конце концов, они смогли задержать его.

До этого инцидента пожилые люди привлекли внимание патрульных офицеров из-за своей собаки, свободно гуляющей по парковке. Подойдя к нему, он неожиданно направил свое оружие на офицеров. В ходе задержания tanto el hombre como dos de los oficiales resultaron con lesiones leves. Las autoridades incautaron efectivamente el arma de fuego.

Патрульные офицеры сначала приблизились к пожилому человеку из-за его собаки, но он ответил, направив на них свое оружие. После инцидента полиция провела тщательное расследование и конфисковала огнестрельное оружие в качестве доказательства.

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