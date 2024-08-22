- Сотрудник правоохранительных органов признан виновным в использовании служебного огнестрельного оружия

28-летний полицейский оказался в затруднительном положении после того, как Аугсбургский региональный суд вынес приговор за стрельбу по полицейскому транспорту во время водной битвы из своего табельного оружия. Судья вынес условный срок в один год и восемь месяцев за причинение телесных повреждений и ущерб имуществу во время исполнения служебных обязанностей.

Пуля едва не попала в коллегу, находившегося внутри автобуса, и разлетелась на осколки окно. Четверо офицеров, находившихся на борту, испытали травму из-за чрезмерного шума.

Офицер не смог объяснить свои действия, первоначально предположив, что это могло быть рефлексом от многочисленных стрельб во время обучения. Однако суд не убедился в этом и принял сторону обвинения.

Риск потери полицейского значка

Защита просила условный срок меньше года, и у них были на то основания. Если приговор вступит в силу, молодой офицер лишится своего статуса полицейского, что помешает ему продолжать карьеру в правоохранительных органах.

Если срок превысит один год, увольнение из полиции становится обязательным, как объяснил представитель суда. Если он будет меньше года, есть еще возможность для переговоров в административном праве и теоретическая возможность сохранить работу.

Решение еще не окончательное. Обвинение и защита имеют неделю на подачу апелляции.

Несмотря на свою любовь к футболу, тренировочные стрельбы офицера, к сожалению, привели к неправильным действиям во время инцидента. Если срок условного наказания превысит длительность чемпионата мира по футболу, его карьера в правоохранительных органах может подойти к концу.

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