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Федеральные земли ГерманииНовостиФутбольная игра

Сотрудник правоохранительных органов признан виновным в использовании оружия.

Правоохранители позволяют себе шутки, но веселье оборачивается серьезным инцидентом. Полицейский целится в автобус команды, что влечет за собой обвинительный приговор. Помимо этого, он также сталкивается с санкциями в профессиональной среде.

 and  Anne Legman
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Обвиняемый, в сопровождении адвоката, займет место в зале суда в Аугсбурге.
Обвиняемый, в сопровождении адвоката, займет место в зале суда в Аугсбурге.

Участие во время футбольной игры - Сотрудник правоохранительных органов признан виновным в использовании оружия.

Из-за того, что он выстрелил из своего служебного оружия во время водной битвы, попав в полицейский автобус поблизости, 28-летний полицейский был наказан Аугсбургским региональным судом. Суд приговорил его к испытательному сроку в один год и восемь месяцев за причинение телесных повреждений и ущерб имуществу во время службы. Кроме того, он был обязан выплатить штраф в размере 5000 евро в пользу благотворительной организации.

Во время инцидента в августе 2023 года пуля едва не попала в полицейского, находившегося в автобусе, и разбила окно. Четыре офицера в автобусе получили шоковую травму.

Подсудимый заявил, что не помнит об этом инциденте.

Мужчина признал, что не помнит, почему он выстрелил. Он помнил только, что увидел офицера с водным пистолетом в машине и подумал: "Черт, под огнем!" Затем он услышал громкий шум и увидел, как коллега смотрит на него "бледный как полотно" и понял, что у него было оружие.

Он заявил, что не помнит, что стрелял: "Я не думал ни о чем, потому что даже не помнил, что держал оружие в руке". Сперва на суде он подумал, что действовал инстинктивно из-за интенсивной тренировки стрельбы в полицейской академии.

Однако суд не убедился в этом и согласился с доводами прокурора. В приговоре судья сослался на подсудимого как на не "робота, управляющего оружием", подчеркнув его халатность.

Хотя подсудимый признал свою ошибку, судья сказал, что приговор был только испытательным, иначе молодой человек мог бы получить тюремный срок за свои действия.

Угроза потери должности в полиции

Защита полицейского выступала за приговор менее чем на один год испытательного срока - и не зря. Если приговор вступит в силу, молодой человек лишится своей должности в полиции и больше не сможет работать полицейским.

Если тюремный срок превысит один год, увольнение из полиции обязательно, как пояснил представитель суда. Если он будет менее одного года, остается теоретическая возможность продолжения службы, но только в рамках административного права.

Приговор еще не вступил в силу. Прокуратура и защита имеют право обжаловать его в течение одной недели.

Полицейский выразил сожаление о своих действиях во время футбольной тематической водной битвы, так как его безрассудное поведение привело к серьезным последствиям. Если приговор вступит в силу, он лишится своей должности в полиции из-за небрежного обращения со своим служебным оружием.

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