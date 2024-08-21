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Сотрудник полиции безопасности Калифорнии признал вину в умышленном убийстве в связи со смертельным расстрелом 18-летнего человека.

Бывший сотрудник службы безопасности школы из Калифорнии признал себя виновным в wegens江 summarize'actual manslaughter, почти через три года после обвинения в убийстве. Стрельба, повлекшая смерть, произошла, когда он целился в 18-летнюю женщину, пытавшуюся убежать от физической драки, как...

 and  Melissa Williams
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На слушании дела "Люди против Эдуардо Гонсалеса" Эдди Ф. Гонсалес, сопровождаемый адвокатом Майклом...
На слушании дела "Люди против Эдуардо Гонсалеса" Эдди Ф. Гонсалес, сопровождаемый адвокатом Майклом Шварцом и следователем Робертом Дином, присутствовал, когда свидетель давал показания в зале суда 21 в здании суда губернатора Джорджа Д. Дэкимеджяна в Лонг-Бич 4 апреля 2024 года.

Сотрудник полиции безопасности Калифорнии признал вину в умышленном убийстве в связи со смертельным расстрелом 18-летнего человека.

Эдди Гонсалес приговорят 8 октября, с возможным сроком от трех до шести лет тюремного заключения, согласно заявлению Памелы Дж. Джонсон, пресс-секретаря окружного прокурора Лос-Анджелеса, сообщает CNN.

Приговор вынесут примерно через четыре месяца после объявления ничьей в судебном процессе по обвинению в убийстве Гонсалеса, когда жюри не смогло прийти к единогласному решению.

27 сентября 2021 года Гонсалес, офицер по безопасности в школе, патрулировал район около Милликанской старшей школы в Лонг-Бич. Он наблюдал за спором между Мануэлой Родригес, 18 лет, и 15-летней девушкой, как сообщает полиция. Когда Родригес и двое других пытались убежать на машине, Гонсалес якобы выстрелил в автомобиль, попав в Родригес, сидевшую на переднем пассажирском сиденье, согласно полиции.

Родригес была доставлена в больницу, но скончалась от полученных травм через неделю. У нее остался 5-месячный сын.

После инцидента Гонсалеса уволили за нарушение политики применения силы округа, которая предписывает офицерам безопасности не стрелять в убегающих людей, движущиеся автомобили или через окна автомобилей, если ситуация не требует использования огнестрельного оружия в качестве последнего средства самообороны. Его обвинили в убийстве через месяц после стрельбы.

Георг Гаскон, окружной прокурор, прокомментировал: "Мы должны привлечь к ответственности тех, кому доверено охранять нас, особенно тех, на кого мы обычно полагаемся для обеспечения безопасности наших детей в школе".

В прошлом году семья Родригес согласилась на гражданский иск в размере 13 миллионов долларов с Объединенным школьным округом Лонг-Бич. Округ заявил, что урегулирование не является признанием вины.

В то время мать Родригес, Мануэла Сагун, выразила свои чувства: "Я не понимаю, как я все еще здесь, как жить без моей дочери. Она была всем для меня. Все, чего я хочу, - это справедливость - справедливость для моей дочери".

Во время судебного процесса в апреле семь членов жюри хотели признать виновным Гонсалеса в убийстве, в то время как пятеро хотели признать его виновным в непредумышленном убийстве, согласно окружному прокурору Лос-Анджелеса.

CNN связалась с адвокатом Гонсалеса для получения комментария.

Дело против Гонсалеса совпадает с debate в США о присутствии вооруженных офицеров в школах. Некоторые argue, что присутствие правоохранительных органов может защитить учащихся от огнестрельного оружия, в то время как другие выражают обеспокоенность по поводу полицейского произвола и ускорения школьного-тюремного конвейера.

В этом году в Калифорнии был предложен законопроект, который не прошел, предлагающий обязательное присутствие вооруженных офицеров во всех школах K-12 по всему штату. В настоящее время калифорнийское законодательство позволяет школьным округам решать, нанимать или заключать контракты на вооруженных или невооруженных сотрудников безопасности.

В то же время в некоторых местных кампаниях в калифорнийских школьных округах планируется удалить полицию из школ, которых считают непропорционально целевыми для чернокожих и латиноамериканских учащихся.

АКЛУ Калифорнии опубликовала отчет в 2021 году, предупреждая, что наличие большего числа полицейских в общественных школах может иметь отрицательные последствия для учащихся. Исследование показало, что в школах с назначенными правоохранительными органами частота арестов латиноамериканских учащихся была в 6,9 раз выше, а чернокожих - в 7,4 раза выше, чем в школах без них. Кроме того, оно показало, что эти группы чаще направлялись в правоохранительные органы.

Отчет, опубликованный Национальным центром статистики образования в июле, показал, что примерно 45% общественных школ США сообщают о наличии присяжных правоохранительных органов, которые регулярно носят огнестрельное оружие.

В продолжающемся споре о вооруженных офицерах в школьных округах США одни argue, что их присутствие может защитить учащихся, в то время как другие выражают обеспокоенность по поводу полицейского произвола и школьного-тюремного конвейера. Эдди Гонсалес, офицер по безопасности в школе, в центре внимания, был уволен за нарушение политики применения силы округа, подчеркивая потенциальные проблемы с таким присутствием.

Несмотря на споры, 45% общественных школ США сообщают о наличии присяжных правоохранительных органов, которые регулярно носят огнестрельное оружие, как указано в недавнем отчете.

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