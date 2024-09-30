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ПанорамаНовостиМосты и тоннели

Состояние многих мостов на автомагистралях считается недостаточным.

 and  Wendy Allen
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Различным мостам на А45 в Северном Рейне-Вестфалии требуется техобслуживание и ремонт
Различным мостам на А45 в Северном Рейне-Вестфалии требуется техобслуживание и ремонт

Состояние многих мостов на автомагистралях считается недостаточным.

Германские мосты на автострадах находятся в тревожном состоянии, согласно данным, проанализированным экспертами в области строительства. 43 моста длиной более 50 метров находятся в "ухудшенном" состоянии, согласно анализу Федеральной ассоциации по техническому обслуживанию бетонных конструкций. Это означает, что их структурная целостность или безопасность движения, или оба этих фактора, серьезно нарушены или больше не гарантированы.

Политики и Федеральное дорожное управление должны принять меры, считает Марко Гёц, председатель Федеральной ассоциации. "Особенно в случае с мостами на автострадах, мы не можем ждать следующего инцидента, подобного частичному обрушению моста Карола в Дрездене", - отмечает он.

Федеральная ассоциация выявила 3786 мостов на автострадах по всей стране, длина которых составляет не менее 50 метров, с самыми низкими показателями состояния. Расследование основывалось на статистике мостов, регулярно публикуемых Федеральным институтом дорожных исследований.

Самые обветшалые мосты в Северном Рейне-Вестфалии

Из 100 мостов с худшими показателями и длиной не менее 50 метров больше всего находится в Северном Рейне-Вестфалии, Гессене, Баварии и Баден-Вюртемберге. Эти земли, а также Нижняя Саксония, имеют наибольшее количество мостов на автострадах.

Оценка основывается на показателях состояния, которые указывают на острую поврежденность и износ. Существует также так называемый индекс несущей способности, который оценивает способность моста выдерживать нагрузку на основе его возраста и материала.

Из 3786 мостов на автострадах с минимальной длиной 50 метров 1382 получили оценку "еще достаточно", а 378 - "недостаточно". Каждый пятый из 100 самых сильно пострадавших мостов на автострадах находится в Северном Рейне-Вестфалии.

Строители мостов испытывают нехватку заказов

Министр транспорта ФРГ Волкер Виссинг представил пакет мер для более быстрой модернизации мостов в марте 2022 года. За последние десятилетия многие мосты показали признаки износа, в частности, из-за увеличения интенсивности движения тяжелых транспортных средств. В ближайшие годы планируется отремонтировать 400 мостов в год. В частности, мост через реку Ремде на линии Sauerland (A45) стал известен из-за серьезных повреждений и был впоследствии демонтирован. Планируется построить новый мост.

Однако представители строительной отрасли критикуют реализацию планов Виссинг. "Его мостовый ускоритель не работает на полную мощность. Мы сейчас только на половине мощности", - сказал Питер Хюбнер, президент Ассоциации немецкой строительной промышленности, газете "FAZ". По его мнению, виной тому нехватка средств. "Федеральное правительство не выделяет достаточно средств на планирование и строительство. Это видно каждый день: когда денег не хватает, мосты снимают с нагрузки, полосы движения сокращаются, и движение перенаправляется на те участки, где мост все еще может выдерживать наибольшие нагрузки".

По словам президента строителей, строительная промышленность могла бы справиться с гораздо большим объемом работ в области мостов. "Строители мостов страдают от нехватки заказов уже много лет. И компании не знают, как поступить. Как они должны планировать, если федеральное правительство объявляет, что оно будет ремонтировать или строить 400 мостов в год, но реализует только половину из них", - сказал Хюбнер. "Строительная промышленность не так гибка, особенно когда политика всегда говорит, что мы должны строить больше мощностей. Но эти мощности нужно оплачивать".

Необходимость срочного ремонта и технического обслуживания мостов и туннелей, в частности, мостов на автострадах, очевидна, учитывая тревожное состояние многих мостов в Германии. В настоящее время немецкая строительная промышленность испытывает нехватку заказов в секторе строительства мостов, что потенциально может способствовать решению проблемы ухудшающихся мостов и туннелей.

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