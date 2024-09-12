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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Соседка отбывает срок за смертельную болезнь другого человека от коронавируса

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута
Игнорировал повторно маску и обязательный карантин
Игнорировал повторно маску и обязательный карантин

Соседка отбывает срок за смертельную болезнь другого человека от коронавируса

Вроде бы, все ограничилось бронхитом. Но на самом деле, подозреваемый заболел в декабре 2021 года. Игнорируя карантинные меры, он заразил тяжело больного соседа, который не смог побороть инфекцию. Такая ситуация, возможно, происходит часто, как отметил судья. Но в этом случае решающую роль сыграло экспертное заключение.

В Австрии суд в Кlagenfurt признал женщину виновной в смерти соседа от COVID-19. Региональный суд установил, что 54-летняя подозреваемая передала вирус онкобольному мужчине в декабре 2021 года. Приговор включает в себя условный срок в четыре месяца за халатное убийство и штраф в размере 2000 евро, который будет выплачиваться в течение 200 дней по 4 евро в день. Решение суда еще не вступило в силу.

Сосед умер от легочной инфекции, вызванной COVID-19. Эксперт подтвердил с помощью генетического анализа, что вирусы умершего и подозреваемой совпадают "почти на 100 процентов". Такое высокая степень совпадения редка, поскольку коронавирусы быстро мутируют, отметил эксперт.

"Мне жаль вас лично - я считаю, что подобное происходит часто, - сказал судья в своем решении. - Но вам не повезло, что эксперт почти со стопроцентной уверенностью доказал, что заражение произошло от вас". Это доказательство достаточно для вынесения приговора, объяснил судья.

В июле 2023 года женщине уже был вынесен условный срок в четыре месяца за умышленное заражение других инфекционными заболеваниями. Несмотря на положительный результат теста на COVID-19 в декабре 2021 года, она покинула свою квартиру и общалась с людьми без маски. Смерть соседа рассматривалась отдельно. По словам родственников умершего, они столкнулись в коридоре. В то время она утверждала, что даже не может встать. По ее словам, у нее был бронхит, "как у меня бывает каждый зимой", она заявила в суде.

Несмотря на утверждения женщины о бронхите, европейские правила здравоохранения требуют от людей с подозрением на инфекционные заболевания изолироваться и сообщать об этом соседям.

В этом случае европейские руководства по общественному здравоохранению были явно нарушены, так как женщина продолжала общаться и заразила своего соседа.

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