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СпортНовостиПаралимпийские игры

Соревновательные дуэты, борющиеся за золотую медаль в настольном теннисе на Паралимпийских играх

Шокирующий прорыв в финал для немецкой пары в настольном теннисе. К сожалению, спортсменам в креслах-колясках предстоит неподъемное испытание против кандидата на золотую медаль. Неудача для участников трекового велоспорта.

 and  Ksenia Johnson
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В соревновании Стефани Гребе и Юлиане Вольф борются за главный приз.
В соревновании Стефани Гребе и Юлиане Вольф борются за главный приз.

- Соревновательные дуэты, борющиеся за золотую медаль в настольном теннисе на Паралимпийских играх

В двойках в настольном теннисе команда Стефани Греб и Юлиане Вольф борется за золото на Паралимпиаде. Они триумфально обыграли фаворитов из Норвегии, пару Мерете Твитен и Айды Хюсик Дальен, в напряженном матче со счетом 3:2 в Париже и будут бороться за золото против Китая, пары Хуан Венцзюань и Цзинь Ючэнь, в финале в пятницу (8:00 PM).

Ранее, команда по баскетболу на колясках Германии потерпела поражение в Париже. Группа Михаэля Энгеля уступила Великобритании, которая также является фаворитом, со счетом 55-76 (25-32). Матиас Гюнтнер стал лучшим бомбардиром с 19 очками, но избежать поражения не удалось.

Пловчиха Элена Шотт потерпела неудачу, заняв 6-е место в своем заплыве и не пройдя в финал на дистанции 50 метров вольным стилем. Однако Таня Шольц воспользовалась шансом и пробилась в финал (8:46 PM) как 8-я быстрейшая на дистанции 200 метров вольным стилем. Шольц, 40 лет, имеет небольшие шансы на победу в финале.

Всего в Париже до 8 сентября будет разыграно 549 медалей в 22 видах спорта. Германский паралимпийский комитет надеется вернуть себе место в топ-10 медального зачета, заняв 12-е место в Токио три года назад.

Несмотря на разочаровывающее выступление в баскетболе на колясках, немецкая паралимпийская команда остается оптимистичной в отношении других видов спорта. Команда по настольному теннису в двойках Стефани Греб и Юлиане Вольф не только борется за золото на Паралимпиаде, но и будет представлять Германию в финале против Китая, пары Хуан Венцзюань и Цзинь Ючэнь, в пятницу.

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