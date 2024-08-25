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Соревновательное мероприятие по подъему по лестнице в Кельне, Германия

Преодолеть 40 этажей, 732 лестничных пролёта и 135 метров высоты: участники проходят это испытание на конкурсе по подъёму по лестнице. firefighters в компании новичков и экспертов берутся за это дело в высотном офисном здании Кёльна.

 and  John Stellmacher
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Большое количество любителей спорта и рьяных бегунов интересуются адаптацией Cologne Tower высотой...
Большое количество любителей спорта и рьяных бегунов интересуются адаптацией Cologne Tower высотой 135 метров, состоящего из 40 этажей и 732 ступеней, в рамках немецкого соревнования по вертикальному бегу.

- Соревновательное мероприятие по подъему по лестнице в Кельне, Германия

Сегодня более тысячи энтузиастов, tanto мужчин, как и женщин, преодолеют более 732 ступеней и поднимутся на высоту около 135 метров, покоряя 40 этажей Кёльнской башни. Как объявили организаторы, в четвертый раз подряд в самом высоком небоскребе Кёльна проходит немецкий конкурс подъема по лестнице. Это двенадцатое по счету такое мероприятие.

В этом году восхождение достигнет 40-го этажа башни, а не закончится на 39-м. Участники - от новичков до закаленных спортсменов, от 8-летних школьников до 91-летнего человека, соревнуются индивидуально, в командах или в категории пожарных. Участники представляют 21 разную страну, зарегистрированные для участия в событии. После подъема участники спустятся на лифте.

Соревнование за титул чемпиона Германии по подъему по лестнице набирает обороты. Действующий чемпион, Андреас Фрёхманн из Леверкузена, постарается защитить свой титул против местной надежды, Георга Хайманна, который старше него на 11 лет. Среди женщин, Верена Шмитц из Констанца стремится защитить свои титулы прошлых двух лет против прошлогоднего второго места, Моники Карл.

Каждый немецкий житель, завершивший подъем, квалифицируется для участия в чемпионате Германии. Кроме немецких участников, в соревновании примут участие международные тяжеловесы, такие как Омар Беккали из Бельгии и Адель Бlaise-Sohnius, проживающая в Зигбурге. Самые быстрые участники могут добраться до вершины менее чем за четыре минуты.

Как и в предыдущие годы, организаторы также предоставят командное соревнование для дуэтов. Кроме того, команды пожарных, одетые в полную защитную экипировку, будут соревноваться tanto в индивидуальном, как и в дуэтом. Рекорд для пожарных в экипировке составляет чуть более шести минут. Гонки начнутся в 11:00.

Несмотря на разнообразие участников, всех объединяет общая страсть к спорту. Атмосфера на немецком конкурсе подъема по лестнице наполнена интенсивной спортивной rivalry.

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