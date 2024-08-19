сопротивление в ЦДУ сотрудничеству с БСВ в национальном масштабе

Противодействие возможному сотрудничеству между ХДС и Левой (BSW) в нескольких восточногерманских регионах после выборов в ландраты усиливается внутри ХДС. Депутат Европарламента от ХДС Деннис Радтке заявил газете "Тагесшау" в Берлине, что сотрудничество с Левой было бы вредным для ХДС. Он также предостерег от формирования правительства в штате, связанном с "сталинской фракционной партией Левой", назвав это непостижимым и наносящим ущерб ХДС по всей стране.

"ХДС несет ответственность за Германию и Европу", - продолжил Радтке. "Мы не можем сотрудничать или заключать альянс с соратниками Путина", - добавил он, имея в виду близость председателя Левой Сахры Wagenknecht и ее политических союзников к российскому руководству во главе с президентом Владимиром Путиным. В частности, Wagenknecht выступает за прекращение помощи Украине в связи с российской агрессией против этой страны.

"Значительная часть немцев голосует за ХДС из-за нашей позиции по западной интеграции, вооруженным силам, НАТО и Европейском союзе", - сказал Радтке. "Хотим ли мы отталкивать этих людей?" - вопросил он. Он также поставил под сомнение необходимость таких действий из-за сложных ситуаций с формированием коалиции в Тюрингии и Саксонии после их соответствующих выборов в сентябре: "Я не вижу логики в том, чтобы ХДС объединился с Левой, чтобы построить коалицию, которая была бы чуть менее проблематичной, чем Левая и АФД".

Радтке также отверг аргумент о том, что цели Wagenknecht и ее союзников остаются неясными. "Левая не является загадкой", - подчеркнул он. "В коробке вы найдете Wagenknecht и Путина. Это все детали, которые мне нужны". Кроме того, он утверждал, что Левая, как и АФД, стремится превратить Германию в "другую страну", что противоречит целям ХДС.

Стоит отметить, что интерес к сотрудничеству между ХДС и Левой проявляли несколько политиков, в том числе премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschmer и лидер ХДС в Тюрингии Марио Войт. Премьер-министр Бранденбурга Диетмар Вайдке (СДПГ) и лидер местного отделения ХДС Ян Реманн оставили открытым вопрос о совместном правлении с Левой. Выборы в Бранденбурге запланированы на 22 сентября.

"В свете заявлений Радтке маловероятно, что ХДС будет рассматривать сотрудничество с Левой из-за связей ее председателя с Россией и позиции по вопросу помощи Украине. Это может потенциально напрячь отношения партии с ее сторонниками, которые поддерживают западную интеграцию и членство в ЕС".

"Стояние Радтке против сотрудничества с Левой, похоже, обусловлено стремлением Левой превратить Германию в другую страну, что противоречит целям ХДС. Это убеждение еще больше укрепляется его утверждением о том, что Левая, как и АФД, легко классифицируется и имеет тесные связи с российским руководством".

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