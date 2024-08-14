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Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

Союз во главе с Сахрой Вогенкнехт, согласно со-замкому, не войдёт ни в одно правительство, которое терпит развертывание американских средне którym ракет. Также сделано ясное заявление по поводу AfD.

 and  Hanna Hofmann
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Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии...
Для со-председателя БСВ, Амиры Мохамеда Али, широкое развёртывание американского оружия в Германии - это красная линия для участия в керівстве

- Сопредседатель BSW: американские ракеты в Германии - это красная линия

До трех выборов в восточных землях Германии, со-руководитель Альянса Сахра Вагенкнехт, Амира Мохамед Али, описала размещение дальнобойного американского оружия в Германии как красную линию для возможного участия в правительстве. "Мы не будем в любом земельном правительстве, которое просто принимает или даже поддерживает размещение этих ракет", - сказала она "Рейнской почте". "Мы, как БСВ, так решительно против этого, что делаем это красной линией для любого участия в правительстве".

Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschmer (ХДС) недавно высказался в пользу размещения такого оружия. Спрошенная, исключает ли это альянс с ХДС, Мохамед Али сказала: "Если он настаивает на том, чтобы земельное правительство разделяло эту позицию, тогда да".

На саммите НАТО в июле Белый дом и немецкое правительство объявили, что США хотят снова разместить в Германии с 2026 года системы оружия, которые могут долетать до самой России. Упомянутыми были крылатые ракеты "Томагавк", ракеты SM-6 и новые гиперзвуковые оружия.

БСВ: не будет коалиции или сотрудничества с АФД

На выборах в Тюрингии 1 сентября БСВ, согласно опросам, может стать третьятой силой после АФД и ХДС. Однако коалиции между БСВ и АФД не будет, заявила со-руководитель. "Мы категорически исключаем сотрудничество с АФД - не только с господином Хёкке, но и в целом", - сказала она, имея в виду кандидата в лидеры АФД в Тюрингии Бьёрна Хёкке.

Важно, сказала она, вести содержательный диалог с АФД. Однако это не означает сотрудничества в совместных заявлениях или даже коалициях, сказала Али. Это не вариант с партией, которая частично ультраправой.

Выборы пройдут в сентябре в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге.

Планируемое размещение в Германии дальнобойного американского оружия, такого как крылатые ракеты "Томагавк" и ракеты SM-6, как было объявлено на саммите НАТО, вызывает серьезную озабоченность у Амиры Мохамед Али, со-руководителя БСВ. Она четко заявила, что БСВ не будет участвовать в любом правительстве, которое поддержит это размещение.

В свете решительного отказа БСВ от размещения такого оружия было бы сложно для них сформировать коалицию с партиями, поддерживающими это, такими как ХДС Саксонии, чей министр-президент Михаэль Креtschмер выступает за размещение.

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