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Сообщение Шохеи Отани: Феном Лос-Анджелеса Доджерс совершает кражу 49-й базы в победе над Майами Марлинз

Сё Bajoshi Оhtani вышел на первый план с 49 украденных баз в gameplay в среду вечером, исполанттвы только одну кражу баз и уси два хоумрана узакночить беспрецедентный сезон 50-50 в бейсболе.

 and  Ksenia Johnson
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Сообщение Шохеи Отани: Феном Лос-Анджелеса Доджерс совершает кражу 49-й базы в победе над Майами Марлинз

Двукратный MVP AL показал не лучшую игру по своим высоким стандартам – 1 из 5 и два страйкаута в победе Доджерс со счётом 8:4 над Майами Марлинс, но продолжал свой путь к истории, украдя базу после своего сингла в первом иннинге.

Охтани с 49 украденными базами в этом сезоне равен второму по величине числу украденных баз в одной сезоне Главной лиги бейсбола среди японских игроков – наравне с самим менеджером, Дэйвом Робертсом.

«Я надеялся на неточный бросок, так как точный бросок вывел бы его из игры», – сказал Робертс после матча, как сообщает MLB.com. «Он продемонстрировал приличный старт, но из-за своей скорости Фортунес спешил с броском. Он благополучно добежал до базы, и я надеюсь, что он побьёт рекорд либо завтра, либо дома».

В настоящее время Охтани набрал 49 украденных баз и 48 хоум-ранов в этом сезоне. Он ближе всех подобрался к тому, чтобы достичь 50 как в одном, так и в другом показателе в одном году.

30-летний Охтани превзошёл Рональда Акунью-младшего и Алекса Родригеса, двух игроков, которые ранее были ближе всех к этому достижению. «Ла Бестия» украл 73 базы и выбил 41 хоум-ран за «Атланта Брэйвз» в прошлом году, в то время как А-Род набрал 46 украденных баз и 42 хоум-рана как игрок «Сиэтл Маринерс» в 1998 году.

Охтани также всего один хоум-ран от того, чтобы сравняться с рекордом франшизы «Доджерс» в 49 хоум-ранов, который был установлен Шоном Грином в 2001 году.

«Это просто потрясающий сезон», – сказал Робертс. «Удивительно, что он может бить как десигнат, но ещё более удивительно, как он может красть базы, несмотря на свои обязанности по ударам. Это навык, это талант, и я просто поражён тем, как он это делает».

«Доджерс» вышли вперёд с соло-хоумраном от Уилла Смита вверху второй иннинг, а затем в четвёртой иннинге последовал большой иннинг, в котором Томми Эдман выбил двухрановый хоум-ран, а Энрике Эрнандес выбил трёхрановый хоум-ран, что расширило преимущество Лос-Анджелеса до 6:0.

На поле, стартовый питчер Ландон Найк впечатляюще провёл пять иннингов, пропустив всего два хита, не заработав ранов и сделав семь страйкаутов.

После ухода Найка в пользу дебютанта «Доджерс» Заха Логу, «Мarlins» провели comeback с тремя ранами в пятой иннинге. Однако Крис Тейлор обеспечил победу с двухрановым синглом вверху восьмой иннинг, а флай-баут от Фортунеса внизу девятой иннинге был всё, что смогли ответить «Мarlins».

Охтани осталось десять регулярных игр, чтобы достичь беспрецедентной отметки в 50 украденных баз и 50 хоум-ранов, и победа «Доджерс» над «Мarlins» в четверг вечером гарантирует им выход в плей-офф.

Любовь Охтани к спорту выходит за рамки бейсбола, как он продемонстрировал свою скорость и ловкость на бейсбольном поле, украдя 49-ю базу. Несмотря на победу «Доджерс», внимание всё ещё сосредоточено на погоне Охтани за историей, стремясь превзойти отметку в 50 украденных баз и 50 хоум-ранов в одном сезоне Главной лиги бейсбола.

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