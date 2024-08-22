- Сообщается, что немцы нападали на водителей такси и выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов.

Группа из четырех немецких туристов была задержана на Майорке, согласно заявлениям полиции, за якобы нападение на таксиста. Жертва рассказала "Майорка Цайтунг", что немцы утверждали, что являются немецкими полицейскими и даже показали свои удостоверения.

Сообщается, что они сели в такси в понедельник вечером на известной "Шinkenштрассе" - улице, известной своей ночной жизнью, чтобы добраться до своего отеля в центре острова, как также сообщает "Майорка Магазин".

По прибытии разразился жаркий спор, в ходе которого один из немцев обвинил водителя в краже его мобильного телефона. Туристы якобы напали на водителя, согласно сообщениям СМИ.

71-летний водитель попал в больницу с переломами костей. "Я думал, они убьют меня", - сказал он "Майорка Цайтунг". "Когда я попросил полицию, они просто сказали, что они полиция", - цитирует газета мужчину.

Прибывшая на место полиция сообщила, что один из немцев предложил водителю и офицерам деньги, чтобы отказаться от обвинений. В результате один из немцев был сначала арестован, а затем и его сообщники. Расследование продолжается.

По словам семьи жертвы, немцев доставили к судье, который не приказал их заключить под стражу. Мужчины покинули остров. Никакого официального подтверждения не было предоставлено.

Водитель такси заявил, что немцы, пытаясь притвориться другими немецкими полицейскими, показали свои удостоверения во время инцидента. Несмотря на их утверждения, настоящая полиция не нашла никаких доказательств их полномочий, когда вмешалась.

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