- Сообщается, что король Чарльз готов простить принца Гарри после их духовных встреч.

В феврале прошлого года стало известно, что король Чарльз был диагностирован с раком. Не мешкая, его сын, принц Гарри, проживающий в США, сел на самолет, чтобы быть с больным отцом в Великобритании. После короткой встречи король и принц Гарри расстались.

С тех пор, якобы, они не виделись, и что еще более тревожно для монарха, он не видел своих внуков, Арчи и Лилибет, с июня 2022 года. Принц Гарри и его супруга, герцогиня Меган, уехали в Америку в начале 2020 года, что привело к напряженным отношениям с его младшим сыном. Эта борьба с сыном и отдаленными внуками существенно влияет на 75-летнего короля.

Якобы, король Чарльз Обсуждал Вопросы со Священнослужителями

Напряжение между принцем Гарри и королевской семьей усилилось, что привело к публичным разногласиям и серьезным обвинениям. В документальном фильме Netflix и своих мемуарах принц Гарри поделился личными конфликтами и историями. Якобы, напряжение настолько велико, что с тех пор, как он приезжал, король отказывался разговаривать со своим сыном, стремясь к спокойствию и избегая дальнейших споров.

По данным "Daily Mail", король обратился к духовной поддержке, ища совета у священнослужителей. Известный своей верой, король Чарльз стал еще больше интересоваться теологией после восшествия на престол, исследуя темы, такие как прощение.

Сообщается, что король Чарльз нашел утешение и мужество в своих духовных беседах со священнослужителями, что, возможно, подготовило почву для разрешения и примирения с его младшим сыном.

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Несмотря на напряжение в их отношениях, король Чарльз продолжает выражать надежду на примирение с принцем Гарри. В недавнем интервью он упомянул, что хочет восстановить их связи, подчеркивая свою любовь и заботу о сыне.

Возможность разрешения была еще больше подогрета, когда стало известно, что принц Гарри отправил трогательное письмо отцу, выражая глубокое сожаление по поводу их отчуждения и прося прощения.

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