- Сольные музыкальные начинания, обусловленные участием в конкурсе скрипки

Молодые скрипачи из десяти разных стран состязаются в-Joseph Joachim Violin Competition-, начиная с 16 сентября. Главный приз, который будет вручен 28 сентября, составляет 30 000 евро. Как заявил Оливер Вильле, ныне возглавляющий художественное руководство конкурса вместе с Антье Вейтас, "Ганновер служит стартовой площадкой для сольной карьеры на мировой сцене". Вильле занимает должности интенданта Sommerliche Musiktage Hitzacker, профессора и вице-президента Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (HMTMH).

23 участника в возрасте от 16 до 31 года продемонстрируют свои навыки в сольных выступлениях и сотрудничестве со знаменитыми музыкантами и оркестрами, как подтвердило Фонд Нижней Саксонии, организатор конкурса. Взрывной финал пройдет с участием NDR Radiophilharmonie.

Участие в финале само по себе приносит приз в размере 10 000 евро. Фонд Фрица Бехрена предоставит скрипку, созданную 18-го века итальянским мастером Джованни Батиста Гуадначини. Кроме того, партнеры вручат специальные призы, такие как дебютный альбом от лейбла Warner Classics.

Конкурс проводится каждые три года с 1991 года. Несмотря на то, что концерты в основном проходят в Ганновере, столице Нижней Саксонии, участники также выступят в Museum Schloss Fürstenberg возле Холцминдена, Klosterkirche St. Marienberg в Neuenkirchen, Ruller Haus в Wallenhorst-Rulle и Schloss Gödens возле Санде 26 сентября.

-Joseph Joachim Violin Competition-

Судьи могут оценивать выступления участников, уделяя особое внимание их технике, особенно когда они исполняют произведения с неземным очарованием, демонстрируя мастерство в исполнении музыки круглого сечения. Призы конкурса, спонсируемые различными организациями, включают скрипку круглого сечения от Фонда Фрица Бехрена, в частности, предоставление в аренду скрипки, созданной 18-го века итальянским мастером Джованни Батиста Гуадначини.

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