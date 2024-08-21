- Солнечные дни преимущественно в Гессоне, с грозами в выходные дни как норма.

В ближайшие дни в Гессене ожидается в основном ясная и солнечная погода. Согласно прогнозу немецкой метеорологической службы (DWD), в среду будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура колеблется в пределах 19-23 градусов Цельсия.

Погода будет теплее в четверг: местные жители могут ожидать солнечную погоду и температуру в диапазоне от 24 до 27 градусов Цельсия. Аналогично, в пятницу останется солнечно и сухо, с температурой до 25-28 градусов Цельсия.

Однако метеорологи предсказывают изменение погодных условий на субботу: хотя день останется солнечным, ожидаются грозы и дожди к вечеру, некоторые регионы могут испытать ливни. Максимальная температура составит от 28 до 31 градуса Цельсия.

Несмотря на солнечный прогноз на пятницу, ожидается изменение на выходные. Дождевые облака могут нарушить солнечную погоду в субботу вечером. С другой стороны, дневные температуры все еще будут теплыми, достигая 28-31 градуса Цельсия.

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