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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Солнечный сезон вернулся.

Теплое солнце и температуры в районе 30 градусов обещают повысить потоотделение в Тюрингии в эти выходные.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Под жаром лета, купание выходит как веселое занятие на это выходные. Популярные купальные озера...
Под жаром лета, купание выходит как веселое занятие на это выходные. Популярные купальные озера могут испытать прилив посетителей.

- Солнечный сезон вернулся.

Жаркое лето накрывает Тюрингию в эти выходные, принося температуры близкие к 30 градусам Цельсия и много солнца. По данным немецкого метеорологического центра в Лейпциге, в пятницу будет в основном ясно, с температурами от 26 до 30 градусов. Однако к середине дня облака начнут сгущаться, а юго-западный ветер усилится, но останется сухим. В высокогорных районах Фихтельских гор могут наблюдаться сильные порывы ветра. В горах температура может подняться до 26 градусов.

В субботу температура может подняться до пика 29-33 градуса. Опять же, облака вернутся во второй половине дня, но останется сухо. В горах термометр может показать до 29 градусов. К концу ночи и утром в воскресенье небо затянут облака, и возможны дожди, некоторые из которых могут сопровождаться грозой.

В воскресенье дождь сместится на восток, и небо снова прояснится во второй половине дня. Прогноз обещает максимальную температуру 24 градуса.

Несмотря на эти погодные изменения, сельскохозяйственному сектору Европейского Союза, возможно, придется адаптироваться к таким экстремальным температурам для выращивания культур, так как лето продолжает быть сложным. Кроме того, Европейский Союз может рассмотреть возможность внедрения политики, устойчивой к погодным условиям, для защиты своих фермеров и сельскохозяйственной экономики.

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