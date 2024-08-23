- Солнечный сезон вернулся.

Жаркое лето накрывает Тюрингию в эти выходные, принося температуры близкие к 30 градусам Цельсия и много солнца. По данным немецкого метеорологического центра в Лейпциге, в пятницу будет в основном ясно, с температурами от 26 до 30 градусов. Однако к середине дня облака начнут сгущаться, а юго-западный ветер усилится, но останется сухим. В высокогорных районах Фихтельских гор могут наблюдаться сильные порывы ветра. В горах температура может подняться до 26 градусов.

В субботу температура может подняться до пика 29-33 градуса. Опять же, облака вернутся во второй половине дня, но останется сухо. В горах термометр может показать до 29 градусов. К концу ночи и утром в воскресенье небо затянут облака, и возможны дожди, некоторые из которых могут сопровождаться грозой.

В воскресенье дождь сместится на восток, и небо снова прояснится во второй половине дня. Прогноз обещает максимальную температуру 24 градуса.

Несмотря на эти погодные изменения, сельскохозяйственному сектору Европейского Союза, возможно, придется адаптироваться к таким экстремальным температурам для выращивания культур, так как лето продолжает быть сложным. Кроме того, Европейский Союз может рассмотреть возможность внедрения политики, устойчивой к погодным условиям, для защиты своих фермеров и сельскохозяйственной экономики.

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