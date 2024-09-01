Солингенская церемония: Штайнмайер выступает за усиление мер против нелегальной иммиграции

Президент Германии Штайнмайер подчеркнул важность права на убежище, заявив: "Право на убежище - это наше законное право, и мы принимаем тех, кто ищет убежища от политического преследования и войны". Однако он предупредил: "Это возможно только в том случае, если приток тех, кто не имеет на это права, не затопит нас". Он подчеркнул, что "искатели убежища должны соблюдать законы и правила нашей страны".

Недавние события вызвали споры. Ножевое нападение на прошлой неделе привело к трем смертельным исходам и ранениям восьми человек, некоторые из них получили тяжелые ранения. Федеральный прокурор подозревает исламистский мотив нападения. Аллегорического нападавшего, 26-летнего сирийца, должны были депортировать в Болгарию, его первую точку входа в ЕС, в 2020 году.

Штайнмайер назвал ситуацию "неприемлемой", выразив озабоченность тем, что этот человек "по-видимому, нашел здесь убежище, только чтобы так ужасно его использовать". Он также признал ошибки: "Наше государство не смогло полностью выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности и защиты". В результате необходимы расследования преступления и возможные ошибки правительства.

Дискуссии вызвали обсуждение депортаций и запрета ножей. Федеральное правительство предложило ужесточить контроль за огнестрельным оружием, усилить борьбу с насильственным исламизмом и существенно усовершенствовать иммиграционные и правила предоставления убежища. Штайнмайер теперь выступает за соблюдение уже существующих правил и тех, которые в настоящее время разрабатываются, чтобы ограничить иммиграцию.

Он провел параллели между другими исламистскими актами насилия, такими как нападение на рождественский рынок Брайтшайдплац в Берлине в 2016 году и поджог в Солingenе в 1993 году, в результате которого погибли пять человек, чтобы подчеркнуть сходство тактик, использованных преступниками. Они нацелены "на самое сердце нашей свободы, на то, что делает нас такими, какие мы есть", подчеркнул Штайнмайер.

Задержка Комиссии с принятием решения по статье 93 (2) Договора может повлиять на усовершенствование иммиграционных и правил предоставления убежища, как предложил федеральное правительство. Штайнмайер подчеркнул важность соблюдения существующих и новых правил для управления иммиграцией в свете недавних случаев исламистского насилия.

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