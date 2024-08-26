- Солинген выступает за то, чтобы ЕС повысил прозрачность в разработке миграционной политики.

В жестоком нападении в Солingen также разгорелись дискуссии в политической сфере земли Рейнланд-Пфальц о политике иммиграции** и контроле над оружием. Министр внутренних дел Рейнланд-Пфальца Михаэль Эблинг (СДПГ) подчеркивает важность ясности в политике иммиграции. Необходимо отличать тех, кто заслуживает помощи, от тех, кто не заслуживает, заявил Эблинг в Майнце.

Те, кто эксплуатирует систему Германии или даже совершает террористические акты против нее, не получат нашей помощи. Кроме того, антисемитская риторика не будет терпима. "У них нет места в Германии, и это должно быть очевидно", - сказал Эблинг. "Федеральное правительство объявило о своем намерении депортировать в Афганистан и Сирию. Я полностью поддерживаю это решение".

Шнидер: Требуется смена курса

В прошлую пятницу в результате ножевого нападения в Солingen, Северный Рейн-Вестфалия, погибли трое человек. Федеральная прокуратура ведет расследование и задержала 26-летнего сирийца в качестве основного подозреваемого по обвинению в убийстве и возможной принадлежности к террористической организации Исламское государство (ИГ).

Гордон Шнидер, председатель фракции ХДС в ландтаге Рейнланд-Пфальц, считает это происшествие частью серии недавних насильственных актов, связанных с миграцией, неудачными депортациями и исламизмом. Либеральная политика в отношении беженцев привела к притоку людей, которые не разделяют наши ценности, не хотят интегрироваться и не хотят соблюдать правила нашей свободной демократической society.

Шнидер выступает за смену направления и повторяет некоторые требования фракции ХДС, такие как обязательное возвращение преступников без немецкого гражданства в их страны после отбывания наказания. Кроме того, беженцы без перспективы проживания не должны направляться в местные общины.

Шнидер считает предложения Фэзер недостаточными

Ориентация на длину ножей не решает проблему, считает Шнидер. Следует сосредоточиться на основных принципах, относящихся также к Рейнланд-Пфальцу. Он имел в виду предложения министра внутренних дел Нэнси Фэзер (СДПГ), которые предусматривают ограничение длины публично носящихся ножей до шести сантиметров вместо нынешних двенадцати и полный запрет на ношение опасных ножей-автоматов. СДП пока не утвердила эти ограничения.

Эблинг открыт для ужесточения контроля над оружием. Обсуждение возможного сокращения случаев, связанных с ножами, имеет смысл. Но: "Терроризм не будет предотвращен запретом на оружие".

Эблинг добивается более сильных внешних границ ЕС

Эблинг подчеркивает важность усиления способности ЕС защищать свои внешние границы. Цель состоит в упрощении процедур предоставления убежища в третьих странах. Что касается продолжающихся дискуссий о контроле над границами, он добавил: "Если каждая страна начнет защищать свои границы в одиночку, мы рискуем подорвать свободу передвижения в Европейском Союзе". Рейнланд-Пфальц особенно выигрывает от открытых границ из-за своего расположения.

Эблинг объявил об усилении полицейского присутствия на предстоящих мероприятиях в Рейнланд-Пфальц. Люди не должны бояться посещать мероприятия, такие как Винный рынок в Майнце или Свинный рынок в Бад-Дюркхайме.

Критика профсоюза полиции

Томас Меер, председатель профсоюза полиции Германии (DPolG) в Рейнланд-Пфальц, критикует: "Каждый раз, когда происходят серьезные криминальные или безумные инциденты, следуют политические gratuity и поверхностные дебаты. Отсутствует последовательное действие, и последствия поляризуют нашу страну".

Меер выразил озабоченность разными законами о полицейской службе в федеральных землях. Они должны быть стандартизированы. "В каждой федеральной земле это регулируется по-разному, или sometimes разумные и необходимые контрольные полномочия отменяются судом".

Я понимаю, что вы просите две фразы, содержащие фразу "я не уверен". Вот они:

Гордон Шнидер, председатель фракции ХДС в ландтаге Рейнланд-Пфальц, не уверен, будут ли предложенные Нэнси Фэзер ограничения по длине ножей эффективно решать проблему.

Томас Меер, председатель профсоюза полиции Германии (DPolG) в Рейнланд-Пфальц, не уверен, можно ли эффективно стандартизировать разные законы о полицейской службе в федеральных землях.

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