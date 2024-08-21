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Солдат подсудимый за предполагаемую последовательность многочисленных убийств, напоминающих военную систему правосудия.

В качестве опытного десантника, обвиняемый хорошо знаком с оружием и понимает последовательность боя от дома к дому. Его якобы опыт, по ताकatim} утверждению, использовался для возмутительных действий.

 and  Viktoria Klein
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Отчетливо сообщается, что военнослужащие открыли огонь по четырем индивидам.
Отчетливо сообщается, что военнослужащие открыли огонь по четырем индивидам.

- Солдат подсудимый за предполагаемую последовательность многочисленных убийств, напоминающих военную систему правосудия.

Организовав серию убийств, солдат, как сообщается, действовал по военной стратегии. Первостепенная цель: ввести в заблуждение нового супруга и ближайшего друга своей жены. Второстепенная цель: устранение родителей нового супруга. В казарме он готовил оружие, вооружился коктейлями Молотова и дымовой гранатой. Ночью он проникал в жилища жертв, убивая их одного за другим, подобно рейду от двери к двери. Четыре жизни были унесены. Это суровое начало суда в Верденском региональном суде, где прокурор обвиняет немецкого гражданина в убийстве из личных мотивов.

Обвиняемый хранит молчание

С высоко поднятой головой подсудимый входит в ратушу Вердена, теперь превращенную в зал суда. Его волосы аккуратно уложены, он бесстрашно смотрит в камеры. При прибытии судей он встает по стойке смирно. Когда его спрашивают о личных данных, он просто отвечает "Верно", не произнося ни слова о выдвинутых против него обвинениях.

В первый день суда только прокурор обрушивается на суд с обвинением, краткой версией 50-страничного документа. В течение 10 минут она рассказывает о предполагаемых действиях парашютиста. Она говорит о "брачных осложнениях" из-за отсутствия и занятости подсудимого по военным делам. Он воспринимал тех, кто был в кругу его жены, как причину неудачи брака: лучшую подругу своей жены, ее нового супруга и их родителей. Он жаждал мести им и хотел предотвратить любые контакты с его сыном.

Убийство, коренящееся в собственническом желании - партнер как настоящая жертва

В том, что эксперты называют "заместительной фемицидом", преступник наказывает свою партнершу, убивая тех, кто близок к ней, объясняет Йоханна Вист, убежище для жертв домашнего и сексуального насилия в Terre de Femmes. Женщина является настоящей жертвой, но она жива, чтобы пережить это испытание. "Заместительные фемициды - это особенно хитрый вид психологического насилия над бывшей партнершей". Обычно есть утверждения о собственности на основе патриархального взгляда. "Разрыв воспринимается преступником как потеря контроля, на которую он отвечает самой радикальной формой контроля и власти - annihilation одного или нескольких жизней".

Согласно статистике Федерального уголовного полицейского управления, 155 женщин в Германии прошлом году стали жертвами своего партнера или бывшего партнера. Нет данных о заместительных фемицидах, поскольку по этому вопросу не ведется статистика. Есть только результаты исследовательских проектов, финансируемых Европейским союзом: согласно сравнительному отчету FEM-UNITED, в 12% зарегистрированных в Германии фемицидов также были убиты другие individuals, такие как дети или новые партнеры.

Действуя как рейд от двери к двери: солдат верил, что может застать жертв спящими

Как отметил прокурор, обученный в армии парашютист подготовился к этой миссии, как к операции. Он изготовил коктейли Молотова из четырех шампанских бутылок и бензина и вооружился полуавтоматическим пистолетом, самозарядной винтовкой, патронами и ломом. Затем он отправился, чтобы застать своих жертв врасплох во время сна.

Согласно обвинению, 32-летний подсудимый в то время проник в одно из семейных домов в Шэссель, где проживали его жена, новый партнер, шестилетний сын и его родители. Там он якобы застрелил 55-летнюю мать двумя выстрелами в затылок. Шестилетний сын, разбуженный шумом, попытался убежать, но подсудимый якобы убил его более чем десятью выстрелами.

Затем он направился в жилище лучшей подруги своей жены в соседнем муниципалитете Ботхел. По словам прокурора, он взломал окно ванной комнаты ломом и сделал пять бесконтрольных выстрелов. 33-летняя мать бросилась в спальню своей трехлетней дочери в панике, пытаясь защитить спящего ребенка и отговорить солдата от его плана - безуспешно. Подсудимый якобы убил мать и ребенка 14 выстрелами на близком расстоянии.

Подсудимый может получить длительный тюремный срок

После резни подсудимый якобы отправился на озеро в Ротенбурге-на-Вюмме, где он и его жена когда-то встречались. Он якобы избавился от своего оружия и выпил четыре бутылки пива. Позже он сдался в казармах Ротенбурга.

С самого начала ясно, что подсудимый faces длительное тюремное заключение. Уже судья-председатель намекает на возможность особых обстоятельств вины. Прокурор также рассматривает возможность применения предупредительного заключения, что продлит заключение подозреваемого даже после отбывания срока. Процесс завершится через 35 дней, и приговор ожидается к концу марта.

Адвокат защиты утверждает, что действия солдата были вызваны крайней отчаянием и другими личными проблемами, а не только местью.

** despite claims of innocence, actions of the defendant, including meticulous planning and execution of the killings, have been labeled as other forms of domestic violence, beyond just homicide.**

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