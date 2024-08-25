- Сокращение количества городских транспортных средств, потенциал стимулов при выводе.

Поощрение отмены регистрации автомобилей в Франкфурте и Марбурге:

В Франкфурте и Марбурге были установлены программы, стимулирующие жителей отменять регистрацию своих автомобилей. Франкфурт предоставил бесплатный общественный транспорт на год, начиная с раннего июля, и получил более 100 заявок на экологическую стимулирующую меру, согласно отделению мобильности.

Глава стратегического планирования дорожного движения ХайкоNickel отмечает: "Это успех. Наша цель - предоставить стимулы. Семьдесят пять процентов автомобилей в городских центрах стоят в течение недели и не нужны для ежедневной поездки".

Франкфурт распределяет City Pass, годовой билет стоимостью 588 евро, выдаваемый городом. Для подачи заявки требуется выписка из Федерального управления дорожного транспорта. Сначала были задержки из-за высокого спроса, но процедура была упрощена, и заявки растут. Период испытания для продолжения этой акции начнется летом 2025 года. Для этого было выделено 500 000 евро.

Ограничения пространства в центре города

Эта стимулирующая мера является частью Mobility Master Plan Франкфурта, дорожной карты будущей транспортной политики. В него входят 11 ключевых мер, в том числе стимулирование велосипедного и пешеходного движения, а также автобусов и поездов. Из-за ограничений пространства Франкфурт не может поддерживать свой автомобильный трафик, говорит Nickel: "Нам нужна смена мобильности, чтобы город функционировал".

В связи с запланированным расширением высоток в городе использование более эффективных методов транспорта, таких как общественный транспорт, должно быть усилено и ускорено. Развивается парковка и поездка, и предложение по автомобилям будет расширено.

Мастер-план будет представлен городскому парламенту после летнего перерыва. Несмотря на дискуссии, Nickel остается оптимистичным в отношении его утверждения из-за значительного участия граждан в его создании. Однако сопротивление исходит в основном от FDP, которая также является властью в Франкфурте.

Истекший срок в Марбурге

Марбург в середине июня представил более щедрую программу стимулов, которая сразу же привлекла желаемый отклик: жители получают бонус в размере 1250 евро за отмену или списание личного автомобиля на год - подобно Франкфурту, независимо от того, это первый, второй или третий автомобиль. В течение двух месяцев были найдены необходимые 50 заявителей.

Некоторые заявители свободно рассказали о своих мотивациях, как сказал представитель города: пожилые люди, которые подумывают списать свой автомобиль и переключиться на автобус и поезд, жители центра города, чей автомобиль стоит больше, чем ездит, второй автомобиль, который был отменен.

Опыт будет оценен, и к концу года будет принято решение о следующем ходе действий, сказал представитель города. Бонус должен стать первым шагом к тому, чтобы сделать город как можно более углеродно-нейтральным к 2030 году. Однако жители Марбурга не согласились с одним из основных целей стратегии дорожного движения "MoVe 35" - сократить автомобильный трафик в городе наполовину к 2035 году на референдуме.

В Касселе местная Abmeldeprämie не является приоритетной темой. Город не испытывал этот подход и не планирует этого. Представитель сказал, что город концентрируется на улучшении и расширении реальных предложений для пешеходов и велосипедистов, а также общественного транспорта, чтобы достичь своих целей в области транспортной политики. Город работает над соответствующими концепциями реализации.

Проект в Дармштадте завершен

Дармштадт предложил временную награду. Жители, которые продали или списали свой автомобиль, а также новые жители, получили климатический билет. "Это позволило попробовать и использовать общественный транспорт в Дармштадте и его окрестностях в течение трех месяцев", - сказал пресс-служба. Программа завершилась в конце января 2024 года из-за "необходимости консолидации бюджета".

Количество регистраций автомобилей также сократилось: "В период с сентября 2022 года по январь 2024 года 3820 новых жителей получили климатический билет, а 192 гражданина - из-за отмены регистрации автомобиля. После введения Германии-билета в мае 2023 года ежемесячная частота заявок значительно упала до двух-трех", - сказал город.

Теперь новые жители Дармштадта получают 50-евровый ваучер на общественный транспорт. Дармштадт, который разработал план защиты климата, включает 50 мер, в том числе пилотные проекты для сокращения автомобильного трафика и поощрения пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта.

Город Дармштадт, как и Франкфурт и Марбург, стремится сократить автомобильный трафик и поощрять устойчивые варианты транспорта, признавая, что город Дармштадт, подобно Франкфурту, сталкивается с ограничениями пространства в своем центре города.

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