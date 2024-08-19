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Федеральные земли ГерманииНовостиАварийное убежище

Сохранение жилых районов: сторонники упорно держатся

В судебном споре, связанном с созданием общежития для беженцев в северной части Потсдама, экологические активисты потерпели судебное поражение. Тем не менее, они по-прежнему настроены противодействовать продвижению проекта.

 and  Vladimir Milov
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Планируется открытие убежища для беженцев в Потсдаме
Планируется открытие убежища для беженцев в Потсдаме

- Сохранение жилых районов: сторонники упорно держатся

В ходе продолжающегося спора об установке временного приюта для перемещенных лиц Ландшафтная консервационная ассоциация Берлин-Бранденбург рассматривает дополнительные судебные шаги. Как сообщил адвокат ассоциации Christoph Partsch, в соответствии с решением Высшего административного суда Берлин-Бранденбург, в данной правовой системе нет дальнейших судебных инстанций. Тем не менее, существуют другие возможности, такие как первоначальный судебный процесс.

Однако этот путь может затянуться, отметил Partsch. Перед завершением такого судебного процесса окружающая среда, скорее всего, пострадает из-за строительства временного приюта. Такой судебный процесс не будет иметь отсрочивающего эффекта, подчеркнул Partsch.

Недавно OVG подтвердило решение Административного суда Потсдама и отклонило срочное апелляционное представление ассоциации против разрешения на строительство временного приюта. По словам OVG, ассоциация не смогла доказать, что разрешение нарушает соответствующие экологические законы, как указано в их заявлении.

Задержка строительства почти на год

Ландшафтная консервационная ассоциация выразила экологические опасения, в том числе уничтожение дубов, где обитает редкий олень, что является серьезной проблемой, сказал Partsch. Существуют лучшие, гармонично интегрированные места для временного приюта, объяснил адвокат. "OVG должно принять это решение сейчас. Природа будет уничтожена".

После этого решения город планирует возобновить проект, учитывая приостановку строительства, наложенную Административным судом. В отношении решения OVG представитель города Потсдама заявил: "С принятием этого решения мы можем теперь приступить к реализации мер по строительству проекта после десятимесячной паузы". Сначала они планируют определить текущий график проекта и план строительства.

Город Потсдам планирует построить временный приют в своем северном регионе. Первоначальные планы предполагают, что он будет обслуживать несколько сотен беженцев в течение нескольких лет. Built в контейнерном стиле, сообщество приют сможет разместить до 500 перемещенных лиц.

Ландшафтная консервационная ассоциация выразила обеспокоенность по поводу строительства временного приюта, так как это может привести к уничтожению дубов и ущербу для редкого оленя. Несмотря на продолжающуюся судебную борьбу, строительство временного приюта в городе Потсдаме все еще может продолжаться, потенциально потребовав использование временного приюта, если судебные шаги не увенчаются успехом.

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