"Сохранять спокойствие крайне важно".

Некоторые дорожные инциденты проходят незамеченными, но наличие камер превратило эти взаимодействия в громкие события между сотрудниками правоохранительных органов и водителями в последнее время.

В конечном итоге Хилл был освобожден и принял участие в матче открытия «Майами Долфинс»; он был признан виновным в неосторожном вождении и нарушении правил ношения ремня безопасности, как сообщалось. Аналогичный инцидент произошел этой весной с лучшим гольфистом мира Скотти Шэффлером, которого задержали сотрудники дорожного контроля после смертельной аварии. Обвинения против Шэффлера, которого подозревали в воспрепятствовании работе офицера, были впоследствии сняты.

К сожалению, некоторые инциденты имели трагические последствия, особенно для лиц цвета.

Анализ почти 100 миллионов остановок полиции по всей стране в 2019 году показал, что водители-чернокожие были на 20% более склонны к остановке, чем водители-белые. Отчет, выпущенный ранее в этом году Калифорнийским советом по расовому и этническому профилированию, показал, что 12,5% остановок в 2022 году в Калифорнии включали водителей, которых офицеры считали лицом цвета, несмотря на то, что чернокожие граждане составляли всего 5,4% населения штата.

Разница усугубляется тем фактом, что многие недавние трагические случаи, связанные с лицами цвета, произошли в результате остановок на дороге. Хилл коснулся этой темы во время интервью на CNN в понедельник, размышляя о том, как ситуация могла бы сложиться иначе, если бы он не был знаменитостью.

"Это факт. Если бы я не был Тириком Хиллом, худшим исходом было бы '[Тирика Хилла] убили перед Hard Rock Stadium'", - сказал Хилл.

Однако остановки могут быть опасными tanto для водителей, как и для сотрудников правоохранительных органов.

"Это то, о чем нужно помнить, когда делаешь остановку", - сказал Чарльз Рамси, бывший комиссар полиции Филадельфии и бывший главный полицейский Вашингтона, округ Колумбия. "Вы не знаете этого человека; вы не знаете, что он мог сделать до того, как вы его остановили. Так что нужно быть осторожным".

Угроза tanto для водителей, как и для сотрудников правоохранительных органов

Для многих, особенно для чернокожих мужчин, дорожные инциденты могут быть напряженными – одни из тех, которые они мысленно готовят с каждым новым заголовком о том, как кто-то был убит полицейским.

Филландо Кастилио трагически был застрелен в 2017 году офицером Миннесоты, который утверждал, что Кастилио якобы reaching for a weapon in the car instead of his wallet or ID. Дайонт Уайт также был убит в 2021 году офицером Миннесоты после остановки из-за просроченного номерного знака и незаконного освежителя воздуха, после того как было установлено, что Уайт имел неоплаченный штраф. На этой неделе трое бывших офицеров полиции Мемфиса, штат Теннесси, предстанут перед судом за смертельное избиение Тира Нильса в 2023 году, которое последовало за остановкой на дороге.

Опасность, однако, не ограничивается теми, кто находится в машине.

В феврале в Теннесси был застрелен заместитель и ранен другой во время остановки на дороге, после того как камера на приборной панели показала, что автомобиль несколько раз пересекал среднюю полосу.

"Сотрудники, которые были застрелены и серьезно ранены во время остановок, - это не редкость", - сказал Тор Эллс, исполнительный директор Национальной ассоциации тактических офицеров, CNN в 2022 году, в период, когда было зафиксировано несколько случаев, когда несколько сотрудников правоохранительных органов получили серьезные травмы во время остановок на дороге.

‘Деэскалация важна’

Динамика остановки на дороге, как правило, начинается с причины, по которой она была инициирована, сказал Рамси. Офицер подходит к автомобилю по-разному в зависимости от того, была ли остановка вызвана нарушением правил дорожного движения или офицер подозревает, что автомобиль был вовлечен в другое преступление.

"Подход в такой ситуации был бы совершенно другим, чем в обычной остановке, в том, как офицеры стоят, как они подходят к водителю, вытаскивают пассажиров из машины и так далее", - сказал он. Однако когда tension arises, "деэскалация важна", и первый шаг для офицера - объяснить, why they've been stopped, сказал Рамси. Также важно, чтобы офицер говорил спокойно, и если водитель кажется взволнованным, пытался успокоить его с помощью verbal communication в какой-то степени.

Что касается водителей, Рамси посоветовал своему сыну, который недавно получил водительские права, оставаться в машине, держать руки на виду, открыть окно и подчиняться, если офицер просит водительские права и регистрацию.

"В большинстве случаев tension обычно быстро утихает", - сказал он. "Даже если вы считаете, что не совершили нарушение, вы можете оспорить это в суде позже".

Американский союз защиты гражданских свобод призывает водителей оставаться calm и напоминает, что у них есть право хранить молчание, в то же время подчеркивая, что "burden of de-escalation does not fall on private citizens – it falls on police officers".

"You may be able to reduce risk to yourself by remaining calm and avoiding exhibiting hostility towards the officers", - говорит ACLU. "The truth is that there have been situations where individuals have done everything they could to put an officer at ease, yet still ended up injured or killed".

В свете потенциальных опасностей во время дорожных инцидентов водители, особенно чернокожие мужчины, часто мысленно готовятся к таким ситуациям. Это беспокойство подпитывается многочисленными высокопрофильными инцидентами, в которых лица цвета были убиты сотрудниками правоохранительных органов во время остановок на дороге.

После остановки на дороге важно, чтобы водители подчинялись просьбам офицера, держа руки на виду и открывая окно, чтобы снизить tension. Согласно Американскому союзу защиты гражданских свобод, водители имеют право хранить молчание во время таких инцидентов, и важно сохранять calm, чтобы минимизировать риск.

Читайте также: