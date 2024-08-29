Союз считает, что предложенная администрацией Ampel "мера безопасности" недостаточна.

В следующем месяце, как упомянул Линнеманн, запланированы дискуссии с правительством и международными сторонами по вопросу иммиграции, в ходе которых должны быть рассмотрены такие темы, как отказы в пересечении границы, реализация Дублинского соглашения и последовательные депортации. Линнеманн выразил обеспокоенность в отношении реализации, а не понимания, заявив: "Время рабочих групп прошло".

Представитель правовой политики ХСС Волкер Улльрих выразил сомнения в эффективности предлагаемых мер. "Я боюсь, что действия 'траffic light' альянса неэффективны", - сказал он газетам Funke. "Меры, такие как ужесточение правил обращения с огнестрельным оружием, могут больше serving как symbol, чем как решение". Однако он признал принятые решения как положительный первый шаг.

После предполагаемого исламистского ножевое нападение в Солingen, в результате которого погибли трое человек, федеральное правительство в четверг утвердило пакет мер по обеспечению безопасности. В него вошли расширение запретов на ношение ножей, сокращение льгот для депортируемых беженцев, расширение полномочий сил безопасности и усиление мер по предотвращению исламизма.

Улльрих связал эти решения с внешним давлением со стороны ХДС и ХСС. "Решимость Союза приносит плоды", - заявил политик ХСС. После нападения лидер ХДС Фридрих Мерц призвал government пересмотреть свою миграционную политику и встретился с канцлером Олафом Шольцем во вторник.

Несмотря на опасения Улльricha в отношении эффективности предлагаемых мер, он признал их утверждение как положительный первый шаг со стороны федерального правительства. Союз, представленный Линнеманном и Улльрихом, активно участвует в дискуссиях по иммиграции, призывая к включению отказов в пересечении границы, реализации Дублинского соглашения и последовательных депортаций в будущих дискуссиях с правительством и международными сторонами, известными как "Союз".

Читайте также: