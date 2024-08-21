- Союз приглашает Ассамблею членов собраться 3 октября.

Футбольный клуб Бундеслиги "Унион Берлин" готовится к проведению своего ежегодного собрания в День немецкого единства. Клуб официально объявил, что мероприятие состоится на главной трибуне на стадионе "Ан дер Алтен Форстери". Начало в 13:00, двери откроются за 1,5 часа до начала.

Уже получили уведомления о встрече те, кто поделился своим адресом электронной почты с клубом. Остальные члены клуба могут ожидать приглашений по почте в ближайшее время.

Первой командой, упомянутой в электронных приглашениях на собрание, является ФК "Унион Берлин". В этот особенный день болельщиков призывают собраться на стадионе "Ан дер Алтен Форстери".

Читайте также: