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Соединенные Штаты завершают свой матч Кубка Дэвиса против Германии.

 and  Anthony Ross
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Соединенные Штаты завершают свой матч Кубка Дэвиса против Германии.

Германская команда Davis Cup ликует: несмотря на отсутствие Александра Зверева, Германия пробилась в плей-офф. Прямая победа США над Словакией гарантирует им выход в следующий раунд. Теперь матч против американцев решит, кто станет победителем группы.

Эта немецкая теннисная команда уже обеспечила себе место в финале, который состоится в Малаге в ноябре. После двух убедительных побед 3:0 над Словакией и Чили, команда под руководством тренера Михаэля Кольманна больше не рискует вылететь из числа двух лучших в группе С, так как США повели 1:0 против Словакии в первом раунде.

Без Зверева, Штруффа и Кёпфера

Немецкая команда в Цзюхэ не имела своих ведущих игроков - Александра Зверева, Яна-Леннарда Штруффа и Доминика Кёпфера. Однако это не помешало им пройти дальше. Максимилиан Мартерер и Яник Ханфманн отлично сыграли в одиночных матчах, а финалисты US Open Кевин Кравиetz и Тим Пюetz сохранили свою лучшую форму, несмотря на позднее и длительное прибытие.

Ранее немецкая федерация тенниса (DTB) критиковала место проведения группового этапа в Китае, где хозяева не участвовали. Кольманн назвал поездку в жаркий Цзюхэ "трудной" и требующей "непрерывных усилий" - но она того стоила. Финал пройдет в Малаге с 19 по 24 ноября.

Несмотря на отсутствие ключевых игроков, таких как Александр Зверев, Ян-Леннард Штруфф и Доминик Кёпфер, США все равно столкнулись с серьезным испытанием в матче против немецкой команды Davis Cup. Тем не менее, Германия смогла завоевать место в финале Кубка Дэвиса, который пройдет в Малаге, США, с 19 по 24 ноября.

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