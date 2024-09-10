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Соединенные Штаты вводят новые санкции против Ирана из-за их продолжающейся поставки оружия в Россию

США обвиняют Иран в поставках вооружений России для наступления на Украину, ряд санкций был введен против Ирана. Как заявило Госдепартамент США во вторник в Лондоне, "Россия уже получила эти баллистические ракеты и планирует использовать их против украинцев в ближайшие недели". Ранее США...

 and  Michael Bootcampf
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Соединенные Штаты вводят новые санкции против Ирана из-за их продолжающейся поставки оружия в Россию

В соответствии с заявлениями Блинкена, речь идет о ракетах Fath-360 с радиусом действия 120 км. В качестве государственного секретаря США Блинкен отметил заявления нового президента Ирана Масуда Песешкиана о желании Ирана возобновить отношения с Европой и снизить санкции. Блинкен подчеркнул, что такие действия приведут к противоположному результату.

Его британский коллега Ламми раскрыл планы посетить Киев вместе с Блинкеном. Он выразил радость по поводу совместной поездки, объяснив, что она продемонстрирует их поддержку Украины. Он упомянул, что это будет первый такой визит за последние десять лет.

США и Великобритания часто сотрудничают в глобальных вопросах. После победы Лейбористской партии на парламентских выборах в июле Стармер четко заявил, что будет поддерживать роль Великобритании в качестве значительного спонсора Украины в ее продолжающемся конфликте с Россией.

Сотрудничество США и Великобритании может включать в себя обсуждение поставок оружия в Украину, учитывая их поддержку конфликта с Россией. Если такое решение будет принято, это может существенно изменить баланс сил в регионе.

Если действительно будет рассматриваться вопрос о поставках оружия, важно учитывать возможное обострение tensions и долгосрочное влияние на региональную стабильность.

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