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ПолитикаНовостиСоединенные Штаты Америки

Соединенные Штаты вводят новые финансовые ограничения в отношении Ирана

Отправка ракет в Россию

 and  Christian Meier
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Соединенные Штаты вводят новые финансовые ограничения в отношении Ирана

Америка обвинила Иран в поставках ракет России, что Secretary of State Antony Blinken назвал "значительным эскалациям". Он сделал это заявление во время совместной пресс-конференции с его британским коллегой, Foreign Secretary David Lammy, в Лондоне. В результате Блинкен объявил о новых американских санкциях против Ирана и призвал международных союзников принять подобные меры. Украина ранее вызывала иранского посла в ответ на сообщения СМИ о поставках ракет.

Что касается стратегических возможностей России, Блинкен объяснил, что баллистические ракеты Ирана позволят России целеуказание мест, находящихся за пределами линии фронта, с помощью своего арсенала. Эти иранские ракеты Fateh-360 с радиусом действия около 120 километров затем могут быть использованы для более близких целей. Блинкен подчеркнул, что эта ситуация и расширяющееся партнерство между Россией и Ираном представляет угрозу безопасности Европы и демонстрирует дестабилизирующее влияние Ирана, выходящее за пределы Ближнего Востока.

Отвечая на обвинения, официальный представитель иранского МИД Нассер Канаани отверг сообщения как политически мотивированные и направленные на очернение Ирана. Ранее Иран также отрицал поставки якобы «камикадзе» дронов России.

Блинкен отправился в Лондон в начале недели на переговоры о углублении сотрудничества с британским правительством. Премьер-министр Кир Стармер должен был посетить Вашингтон позже в неделю. В рамках сотрудничества министр иностранных дел Ламми объявил, что присоединится к Блинкену в поездке в Киев. Ламми выразил свой энтузиазм по поводу визита, заявляя, что он свидетельствует о их коллективном обязательстве поддерживать Украину, которую он описал как их "первый такой визит за более чем десять лет".

Обвинение США против Ирана в поставках ракет России вызвало обеспокоенность в Соединенных Штатах, рассматривая его как потенциальную угрозу безопасности их союзников. Во время совместной пресс-конференции в Лондоне Блинкен призвал международных союзников США ввести аналогичные санкции против Ирана.

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