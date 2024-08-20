Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостимир

Соединенные Штаты ввели санкции на бывшего президента Гаити Мартели из-за обвинений в причастности к контрабанде наркотиков.

США ввели санкции против бывшего президента Гаити Мишеля Мартелли, обвиняя его в причастности к торговле наркотиками, утверждая, что он способствует постоянной нестабильности в Гаити.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
На 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, проходящей в октябре 2015 года, президент...
На 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, проходящей в октябре 2015 года, президент Мишель Жозеф Мартель из Гаити готовился выступить перед аудиторией.

Соединенные Штаты ввели санкции на бывшего президента Гаити Мартели из-за обвинений в причастности к контрабанде наркотиков.

Министерство финансов США обвиняет Мартели в злоупотреблении властью для облегчения контрабанды наркотиков в США. Кроме того, ему предъявлены обвинения в отмывании денег, полученных от незаконной торговли наркотиками, сотрудничестве с гаитянскими наркодилерами и поддержке различных криминальных банд в Гаити.

Финансовые ограничения, введенные против Мартели сTuesday, запрещают американским компаниям и гражданам участвовать в любых финансовых транзакциях с ним.

Исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке в Министерстве финансов США Брэдли Смит прокомментировал это, сказав: "Сегодняшние меры против Мартели подчеркивают влияние и дестабилизирующую роль, которую он и другие коррумпированные политические фигуры играют в усугублении кризиса в Гаити".

Спикер Министерства иностранных дел США Ведант Патэль объяснил, что эти меры были приняты для демонстрации твердой приверженности США привлечению к ответственности всех, чьи действия способствуют насилию банд и нарушают политическую стабильность в Гаити, независимо от их положения или влияния.

Ранее, 17 ноября 2022 года, Мартели были введены санкции Канадой из-за подозрений в защите или спонсировании криминальных организаций.

CNN пыталась получить комментарий Мартели по поводу последних санкций.

Мартели стал последним гаитянским правительственным чиновником, против которого были введены санкции США.

В июне 2023 года США ввели санкции против бывшего премьер-министра Гаити Лаурента Ламотта за якобы недобросовестное обращение с десятками миллионов долларов, которые он отрицал. В ноябре 2022 года Министерство финансов также ввело санкции против тогдашнего президента Сената Гаити Жозефа Ламберта и бывшего сенатора Гаити Юрия Латорту, обвинив их в наркоторговле. Латорту решительно отрицал эти обвинения. Ламберт не ответил на запрос CNN о комментарии в то время.

В связи с продолжающимися проблемами с коррупцией и наркоторговлей в Гаити Всемирный банк выразил обеспокоенность последствиями этих мер для стабильности и развития всего региона Америки. Многие лидеры Америки призывают к коллективным усилиям по решению этих проблем и восстановлению мира и порядка в Гаити.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Талибы запретили спецпосланнику ООН въезд в Афганистан.
Главные темы

Талибы запретили спецпосланнику ООН въезд в Афганистан.

Талибан отказывается предоставить въезд в Афганистан для специального эксперта ООН по правам человека, а именно Ричарда Беннета. По дипломатическим источникам, сообщённым АФП во вторник, Беннету несколько месяцев назад сказали, что он не может снова въехать в Афганистан. Ранее местные СМИ...

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Международные власти выражают обеспокоенность по поводу несоблюдения Ираном обязательств по оказанию необходимой медицинской помощи лауреату Нобелевской премии Мохаммади
Главные темы

Международные власти выражают обеспокоенность по поводу несоблюдения Ираном обязательств по оказанию необходимой медицинской помощи лауреату Нобелевской премии Мохаммади

Иран, якобы, лишает заключенного лауреата Нобелевской премии мира Нarges Mohammadi необходимой медицинской помощи, как сообщают специалисты ООН. 52-летний активист по правам человека, якобы, подвергся психологическому насилию и потерял сознание с повреждениями грудной клетки и различных частей...

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Во вторник, Путин и Кадыров собрались в Грозном.
Главные темы

Президент России Владимир Путин возвращается в Чечню после 13-летнего отсутствия.

Владимир Путин впервые за 15 лет посетил Чеченскую республику во вторник. Агентство «РИА Новости» опубликовало фотографии Путина, пожимающего руку лидеру Чечни Рамзану Кадырову в Грозном. После рукопожатия Путин обнял Кадырова за плечо, и затем оба мужчины сели в роскошную машину и уехали.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Выражаем соболезнования по поводу инцидента со стрельбой в Льюистоне в октябре 2023 года
Главные темы

Исследование показало недостаточные действия со стороны властей, что привело к гибели 18 человек в штате Мэн.

Вследствие трагического инцидента со стрельбой в штате Мэн, США, который принёс 18 смертей, правоохранительные органы штата подверглись жёсткой критике со стороны следственного органа, который выявил их неспособность предотвратить трагедию. Как заявил председатель комиссии, бывший главный судья...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

После выборов в Тюрингии Альянс за прогресс и социализм (АПС) начнет переговоры о коалиции только с...
Федеральные земли Германии

BSW сохраняет свои оговорки относительно внешней политики альянсов.

Электоральная гонка Тюрингии - BSW сохраняет свои оговорки относительно внешней политики альянсов. Несмотря на критику, Сахра Вагенкнехт, глава Альянса для прогресса (BSW), утверждает, что после выборов в ландтаг Тюрингии они будут сотрудничать только с партиями, которые отстаивают особую немецкую позицию по конфликту на Украине. Кандидат Альянса на выборах в ландтаг

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Линдси centimeters знаменитости и Джим Трасти, два члена бывшей команды юристов президента США...
Политика

По сообщениям инсайдера, законный представитель Трампа якобы стал жертвой хакерских атак.

Правового консультанта, связанного с Дональдом Трампом, пытались взломать, как Notify three надежные источники, что может быть значительным эскалатором.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Талибы запретили спецпосланнику ООН въезд в Афганистан.
Главные темы

Талибы запретили спецпосланнику ООН въезд в Афганистан.

Талибан отказывается предоставить въезд в Афганистан для специального эксперта ООН по правам человека, а именно Ричарда Беннета. По дипломатическим источникам, сообщённым АФП во вторник, Беннету несколько месяцев назад сказали, что он не может снова въехать в Афганистан. Ранее местные СМИ...

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Диссиденты препятствуют выступлениям кандидата от "АфД" Хоке в Йене
Политика

Диссиденты препятствуют выступлениям кандидата от "АфД" Хоке в Йене

Политическая обстановка накаляется накануне выборов в Тюрингии. В Йене активисты помешали собранию AfD, сидя на месте. должны были присутствовать: лидер штата Тюрингия, Бьёрн Хокке.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно