Соединенные Штаты ввели санкции на бывшего президента Гаити Мартели из-за обвинений в причастности к контрабанде наркотиков.

Министерство финансов США обвиняет Мартели в злоупотреблении властью для облегчения контрабанды наркотиков в США. Кроме того, ему предъявлены обвинения в отмывании денег, полученных от незаконной торговли наркотиками, сотрудничестве с гаитянскими наркодилерами и поддержке различных криминальных банд в Гаити.

Финансовые ограничения, введенные против Мартели сTuesday, запрещают американским компаниям и гражданам участвовать в любых финансовых транзакциях с ним.

Исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке в Министерстве финансов США Брэдли Смит прокомментировал это, сказав: "Сегодняшние меры против Мартели подчеркивают влияние и дестабилизирующую роль, которую он и другие коррумпированные политические фигуры играют в усугублении кризиса в Гаити".

Спикер Министерства иностранных дел США Ведант Патэль объяснил, что эти меры были приняты для демонстрации твердой приверженности США привлечению к ответственности всех, чьи действия способствуют насилию банд и нарушают политическую стабильность в Гаити, независимо от их положения или влияния.

Ранее, 17 ноября 2022 года, Мартели были введены санкции Канадой из-за подозрений в защите или спонсировании криминальных организаций.

CNN пыталась получить комментарий Мартели по поводу последних санкций.

Мартели стал последним гаитянским правительственным чиновником, против которого были введены санкции США.

В июне 2023 года США ввели санкции против бывшего премьер-министра Гаити Лаурента Ламотта за якобы недобросовестное обращение с десятками миллионов долларов, которые он отрицал. В ноябре 2022 года Министерство финансов также ввело санкции против тогдашнего президента Сената Гаити Жозефа Ламберта и бывшего сенатора Гаити Юрия Латорту, обвинив их в наркоторговле. Латорту решительно отрицал эти обвинения. Ламберт не ответил на запрос CNN о комментарии в то время.

В связи с продолжающимися проблемами с коррупцией и наркоторговлей в Гаити Всемирный банк выразил обеспокоенность последствиями этих мер для стабильности и развития всего региона Америки. Многие лидеры Америки призывают к коллективным усилиям по решению этих проблем и восстановлению мира и порядка в Гаити.

Читайте также: