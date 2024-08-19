- Соединенные Штаты утверждают, что Иран несет ответственность за хакерские атаки на различные команды избирательной кампании.

Американские спецслужбы обвиняют Иран во вмешательстве в частные коммуникации команды Трампа

По совместному заявлению Управления директора национальной разведки (ODNI), Агентства кибербезопасности и инфраструктуры США (Cisa) и Федерального бюро расследований (ФБР), американские спецслужбы обвиняют Иран в попытке проникнуть в частные коммуникации команды Дональда Трампа на президентских выборах. В заявлении говорится, что иранская деятельность была замечена в этом избирательном цикле, с особым акцентом на вмешательство в американское общественное мнение и проведение кибер-атак против президентских выборов.

Это обвинение также включает в себя недавние попытки компрометации команды Трампа, которые связываются с Ираном. ФБР начало расследование предполагаемого взлома на прошлой неделе, в котором была затронута команда Трампа. Сообщалось, что 271-страничный внутренний досье на вице-президентского кандидата Дональда Трампа Дж.Д. Вэнса было утечка в американские СМИ. Досье такого рода обычно используются в американских избирательных кампаниях для подготовки к политическим атакам со стороны противоположных сторон, по словам представителя Трампа. Команда вице-президента США Камалы Харрис также объявила, что стала жертвой иностранной кибератаки.

Иран стремится вызвать путаницу, считают спецслужбы США

В совместном заявлении также говорится, что Иран пытался получить доступ к лицам, непосредственно связанным с командами кандидатов от демократов и республиканцев. Целью является посеять раздор и подорвать доверие к американским демократическим институтам. Однако в заявлении не упоминалось досье Вэнса.

Спецслужбы предупредили, что президентские выборы в США 5 ноября имеют особое значение для национальной безопасности Ирана, что повышает вероятность его попыток повлиять на результат. Они также отметили, что этот подход не нов, и Иран и Россия использовали его в США и других странах в текущем и предыдущем избирательных циклах.

Google сообщает о схожих наблюдениях

На прошлой неделе эксперты по безопасности Google сообщили, что хакерская группа, связанная с Корпусом стражей исламской революции Ирана, пыталась получить доступ к почтовым ящикам сотрудников кампании демократов США и кандидата-республиканца Трампа. Корпус стражей исламской революции является элитным военным формированием Ирана.

Расследование ФБР о предполагаемом взломе на прошлой неделе, в котором была затронута команда Трампа, свидетельствует о возможной хакерской деятельности, что совпадает с сообщениями экспертов по безопасности Google о попытках хакерской группы, связанной с Корпусом стражей исламской революции Ирана, получить доступ к почтовым ящикам сотрудников кампании демократов США и кандидата-республиканца Трампа, еще больше подчеркивая озабоченность по поводу взломов.

Читайте также: