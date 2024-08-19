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Соединенные Штаты утверждают, что Иран несет ответственность за хакерские атаки на различные команды избирательной кампании.

Иностранные хакеры якобы нападают на команды предвыборной кампании США. Раследование спецслужб установило подозреваемого.

 and  Katherine Bradley
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- Соединенные Штаты утверждают, что Иран несет ответственность за хакерские атаки на различные команды избирательной кампании.

Американские спецслужбы обвиняют Иран во вмешательстве в частные коммуникации команды Трампа

По совместному заявлению Управления директора национальной разведки (ODNI), Агентства кибербезопасности и инфраструктуры США (Cisa) и Федерального бюро расследований (ФБР), американские спецслужбы обвиняют Иран в попытке проникнуть в частные коммуникации команды Дональда Трампа на президентских выборах. В заявлении говорится, что иранская деятельность была замечена в этом избирательном цикле, с особым акцентом на вмешательство в американское общественное мнение и проведение кибер-атак против президентских выборов.

Это обвинение также включает в себя недавние попытки компрометации команды Трампа, которые связываются с Ираном. ФБР начало расследование предполагаемого взлома на прошлой неделе, в котором была затронута команда Трампа. Сообщалось, что 271-страничный внутренний досье на вице-президентского кандидата Дональда Трампа Дж.Д. Вэнса было утечка в американские СМИ. Досье такого рода обычно используются в американских избирательных кампаниях для подготовки к политическим атакам со стороны противоположных сторон, по словам представителя Трампа. Команда вице-президента США Камалы Харрис также объявила, что стала жертвой иностранной кибератаки.

Иран стремится вызвать путаницу, считают спецслужбы США

В совместном заявлении также говорится, что Иран пытался получить доступ к лицам, непосредственно связанным с командами кандидатов от демократов и республиканцев. Целью является посеять раздор и подорвать доверие к американским демократическим институтам. Однако в заявлении не упоминалось досье Вэнса.

Спецслужбы предупредили, что президентские выборы в США 5 ноября имеют особое значение для национальной безопасности Ирана, что повышает вероятность его попыток повлиять на результат. Они также отметили, что этот подход не нов, и Иран и Россия использовали его в США и других странах в текущем и предыдущем избирательных циклах.

Google сообщает о схожих наблюдениях

На прошлой неделе эксперты по безопасности Google сообщили, что хакерская группа, связанная с Корпусом стражей исламской революции Ирана, пыталась получить доступ к почтовым ящикам сотрудников кампании демократов США и кандидата-республиканца Трампа. Корпус стражей исламской революции является элитным военным формированием Ирана.

Расследование ФБР о предполагаемом взломе на прошлой неделе, в котором была затронута команда Трампа, свидетельствует о возможной хакерской деятельности, что совпадает с сообщениями экспертов по безопасности Google о попытках хакерской группы, связанной с Корпусом стражей исламской революции Ирана, получить доступ к почтовым ящикам сотрудников кампании демократов США и кандидата-республиканца Трампа, еще больше подчеркивая озабоченность по поводу взломов.

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