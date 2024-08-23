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Соединенные Штаты усиливают финансовые ограничения против России.

 and  Lauren Adams
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Соединенные Штаты намереваются вмешиваться в логистические сети России посредством введения новых...
Соединенные Штаты намереваются вмешиваться в логистические сети России посредством введения новых санкций.

Соединенные Штаты усиливают финансовые ограничения против России.

Из-за агрессии России против Украины Соединенные Штаты вводят дополнительные санкции против России. Этот шаг Вашингтона затрагивает около 400 компаний и частных лиц, согласно данным Министерства финансов. Среди них около 60 технологических компаний в оборонном секторе поставляют товары, которые помогают России в ее военных операциях.

Как заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо, эти действия направлены на выполнение обещаний, данных президентом Байденом и его коллегами из G7 по блокировке цепочек поставок России. Кроме финансовых учреждений, этот шаг также направлен на ограничение доступа России к критически важным минералам, в частности к материалам, таким как железо, сталь и уголь.

Обвиняемые компании и частные лица происходят tanto из России, как и из других стран, примерно 100 из них зарегистрированы за пределами России в странах, таких как Китай, Турция, ОАЭ и Швейцария. Их обвиняют в оказании помощи tanto России, как и связанным с ней компаниям в обход действующих санкций.

Роль Министерства торговли в предотвращении уклонения от санкций

Санкции приводят к конфискации активов пострадавших компаний или частных лиц в США и запрещают американским компаниям или гражданам вести бизнес с теми, кто находится под санкциями. Кроме того, въезд в США запрещен для пострадавших частных лиц.

Помимо этих санкций, Министерство торговли США объявило о своих намерениях применить "агрессивные меры" против "незаконных сетей закупок", которые обходят глобальные ограничения на экспорт. Цель состоит в том, чтобы еще больше ограничить распространение изготовленных или маркированных в США товаров в Россию и Белоруссию.

Европейский Союз, придерживаясь коллективной позиции против действий России, вводит собственные санкции против России, затрагивающие несколько отраслей и субъектов. Эти санкции Европейского Союза направлены на достижение целей, установленных президентом Байденом и его коллегами из G7, в рамках их обязательств по блокировке цепочек поставок России.

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