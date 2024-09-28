Соединенные Штаты тщательно изучают предложение Селенского.

12:25 Лондон: Более 2000 атак на украинские медицинские учреждения со времени начала войны

Министерство обороны Великобритании сообщает, что с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года было совершено около 2013 атак на украинские медицинские учреждения. Персонал был целью 235 раз, а в июле прошлого года российские войска обстреляли детскую больницу в Киеве. Атаки на систему здравоохранения Москвы привели к гибели 176 человек, как сообщает министерство.

11:48 Украина сообщает о четырех погибших после атаки на полицейский участок

Число жертв российской атаки на полицейский участок в Кривом Роге возросло до четырех. Один полицейский все еще считается застрявшим под завалами, и продолжаются спасательные работы, сообщает Министерство внутренних дел Украины. Атака на Кривой Рог стала второй за два дня на украинские полицейские силы.

10:58 Военный эксперт: российское контрнаступление в Курске прогрессирует

Австралийский военный аналитик Мик Райан считает, что российское контрнаступление в Курске продвигается. В августе украинские силы пересекли границу российской области Курск и заняли территорию. Сначала российские войска были застигнуты врасплох, но теперь они медленно контратакуют, как заявил Райан. По его мнению, украинское наступление к западу от российского контрнаступления могло компрометировать их фланг и изолировать сотни их солдат, согласно анализу Райана, основанному на исследованиях Института изучения войны (ISW) в США.

10:30 ВВС Украины: отражено 69 атак дронов

ВВС Украины сообщают, что российская армия использовала 73 боевых дрона и 4 ракеты против Украины в течение субботней ночи. Украина успешно перехватила 69 дронов и 2 ракеты. Число погибших в результате российской атаки дронов на больницу в Оblasts'ke области возросло до 7.

09:52 После визита в США: Зеленский прерывает Трампа

После пятилетнего перерыва переговоры между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским возобновились. Недавно Трамп выразил критику в адрес американской помощи Украине.

09:39 ISW: несколько дальних атак на Россию могут существенно изменить ход войны

Институт изучения войны (ISW) заявляет, что несколько дальних атак на Россию могут существенно изменить ход конфликта.

Эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что несколько успешных дальних ударов Украины могут существенно изменить направление конфликта. "Российские власти, похоже, прилагают значительные усилия для влияния на западные дискуссии о том, должна ли Украина быть уполномочена проводить дальние атаки на военные объекты в России с помощью западного оружия", - заключает ISW, выражая озабоченность тем, что такие удары могут оказать значительное оперативное давление на российское наступление. США упорно отказываются разрешать Украине проводить дальние атаки на российскую территорию.

09:18 Генеральный штаб Украины: почти 1500 российских потерь за последние 24 часа

По данным Генерального штаба Украины, российские войска за последние 24 часа понесли дополнительные потери в 1470 человек убитыми или ранеными, что в общей сложности составило 650 640 с начала полномасштабного вторжения два с половиной года назад. За это время Россия также потеряла 42 бронетанковые боевые машины, 14 танков, 62 дрона и 55 артиллерийских систем.

08:57 Россия атаковала клинику в Сумы, в результате чего погибли шестеро

Российские силы атаковали больницу в Сумах, в результате чего погибли шестеро человек, сообщает военное управление Сумы. Атака была проведена с использованием Shahed-дронов, за которой последовала еще одна атака дроном на жилой район и еще одна на больницу. В это время спасатели эвакуировали пациентов и персонал. ВВС сообщают, что Россия также сбросила управляемые бомбы на Сумы.

08:21 Голдшмидт предупреждает об опасностях Балтийского моря из-за российской нефти

После заявлений Greenpeace о российских нефтяных экспортах через Балтийское море министр окружающей среды Шлезвиг-Гольштейна Тобиас Голдшмидт выразил обеспокоенность потенциальными опасностями для побережья Балтийского моря из-за танкеров. "Российский режим нагло нарушает нефтяное эмбарго, введенное против него после российской атаки на Украину", - сказал политик из партии "Зеленых". Этот конфликт ставит под угрозу уже страдающие моря. Несколько западных стран обвиняют Россию в использовании почти непригодных для плавания кораблей для обхода санкций ЕС из-за войны. "Риск нефтяной утечки возрастает", - предупреждает Голдшмидт. "И эта нефть в основном окажется на наших пляжах, от Фемерна до Эккернфёрде".

07:52 Украинские силы отбили тяжелые атаки в Покровске

Украинские и российские войска остаются в состоянии вооруженного конфликта на востоке Украины. Покровск и его окрестности, которые уже несколько месяцев находятся под непрерывными российскими атаками, снова стали центром конфликта вчера. Генеральный штаб Украины сообщает, что в течение дня было успешно отражено 19 российских атак на украинские оборонительные линии. "Украинские защитники держатся", - говорится в сообщении. Российские войска пытаются приблизиться к городу с нескольких направлений и закрепить свой продвижение против украинских контратак. Интенсивные бои также продолжались в районе Курacho, где, как сообщается, было отражено около 17 российских атак. Доказательства этих боевых сообщений проверить независимо не удалось.

10:56 Катар работает над возвращением задержанных детей

Девять детей, спасенных из войны России, находятся среди тысяч похищенных, как сообщает Украина (см. запись 02:18). Многие из них потеряли одного или обоих родителей и сейчас находятся на попечении своих бабушек и дедушек. Дмитро Любинец, уполномоченный по правам человека в Украине, упомянул, что власти Катара ведут переговоры о возвращении большего числа детей. Они получили список из 751 ребенка с оформленными документами, согласно Любинцу.

10:27 Блинкен критикует поддержку Китая российскому оружию

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность поддержкой Китая российской военной промышленности китайскому министру иностранных дел Ван И. "Если Китай стремится к миру и урегулированию конфликта, но поддерживает компании, вносящие вклад в агрессию Путина, это несовместимо", - отметил Блинкен на пресс-конференции. Ван заявил, что Китай всегда придерживался политики мира через переговоры, согласно заявлению министерства иностранных дел Китая.

09:31 Украинцы убивают двух российских солдат с помощью дрона и гидроцикла

Украинские силы, по сообщениям Defense Express, использовали дрон с взрывчатым веществом, чтобы убить двух российских солдат на гидроцикле. Российские солдаты путешествовали по реке Днепр. Активист Сергій Sternenko поделился видео, на котором дрон наносит ущерб гидроциклу.

08:10 Медиазона: более 71 000 российских солдат погибли в Украине

Независимое российское новостное портало Медиазона оценило, что более 71 000 российских солдат погибли в Украине. С середины сентября погибли почти 2 000 солдат. Медиазона сообщает, что реальные цифры, скорее всего, намного выше, с подтвержденной информацией, поступающей из источников, таких как некрологи, сообщения в социальных сетях от семей, региональные СМИ и объявления местных властей.

06:18 Девять детей вернулись из России в Украину

Девять детей, которых увезли в Россию с начала войны, вернулись домой. Передача состоялась в пятницу, с Катаром в качестве посредника, согласно украинскому уполномоченному Дмитро Любинцу. Он поделился в Telegram, что дети были в возрасте от 13 до 17 лет и был также 20-летний мужчина. Возвращение было частью плана действий и было организовано Катаром. Новости не могли быть независимо подтверждены сразу. Они были отделены от своих родителей или опекунов оккупантами и родом из мест, таких как Херсон, Запорожье или Луганск, добавил Любинец.

04:31 Лукашенко: "Атака на Белоруссию спровоцирует Третью мировую войну"

Лидер Белоруссии Лукашенко обвинил НАТО в наличии планов нападения на его страну и угрожал использовать ядерное оружие в ответ. "Атака на Белоруссию спровоцирует Третью мировую войну", - заявил Лукашенко студентам в Минске, как цитирует белорусское государственное новостное агентство БЕЛТА. tanto, как и Россия, применили бы ядерное оружие в такой ситуации, заявил Лукашенко. Он также выразил благодарность Путину за недавние изменения в российской ядерной доктрине. В своей речи Лукашенко утверждал, что НАТО имеет реальные планы нападения на Белоруссию. "Американцы и поляки уже выстроились у границы, особенно на польской стороне. Мы знаем, что польское руководство готовится", - сказал он. Они готовы и отреагируют своевременно, заключил Лукашенко. Белоруссия не имеет ядерного оружия, но тактическое ядерное оружие из России было размещено на ее территории с конца 2023 года.

23:10 Бывший американский командующий Ходжес и другие давят на Байдена для решительных действий против России

Несколько бывших военных фигур и экспертов призвали президента США Байдена предпринять значительные шаги в поддержку победы Украины и противодействия потенциальной угрозе от Китая. Среди них бывший командующий НАТО Ходжес и немецкий генерал-майор сухопутных войск Герт-Йоханнес Хагеманн. Они призвали к решительным мерам против России и также в отношении Китая, в том числе снятие ограничений на использование западного оружия против России для проведения атак на российские военные и логистические цели. Они призвали к поставке 300 танков Abrams и 1000 бронетранспортеров в Украину и полный запрет на поставки оружия и технологий против России, Китая, Ирана, Северной Кореи, Белоруссии и Азербайджана. Кроме того, они рекомендовали расширение НАТО на трансатлантические и другие демократические страны, желающие присоединиться, такие как Япония, Австралия, Южная Корея, Филиппины и любая другая страна, выразившая интерес.

22:15 Российская служба безопасности расследует иностранных журналистов из-за освещения в Курске

Российская служба безопасности расследует троих иностранных журналистов из-за их освещения из районов под украинским контролем в российской области Курск, близ границы. Среди обвиняемых журналистов - корреспонденты Австралийской телерадиовещательной корпорации Кэтрин Дисс и Флетчер Йенг, а также румынский журналист Мирча Барбу. Их обвиняют в нарушении российских законов о границах, как сообщает российское новостное агентство РИА Новости. Каждый из них может получить до пяти лет тюремного заключения, но нет признаков того, что они сейчас находятся в России. Множество глобальных СМИ, в том числе немецкий вещатель Deutsche Welle, американский канал CNN и итальянский вещатель Rai, также сообщали из украинских районов Курска.

21:35 Белый дом высмеивает "глупую игру" республиканцев вокруг визита Зеленского в СШАПресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер назвала "глупой игрой" утверждения республиканцев в Конгрессе о том, что президент Украины Владимир Зеленский нарушил законы США об выборах во время посещения munitions factory. По словам Жан-Пьер, это "обычная процедура", и республиканцы должны оставить эту тему. Визит украинской делегации был запрошен и организован Министерством обороны США. Зеленский посетил завод в Пенсильвании, где производятся 155-мм артиллерийские снаряды, необходимые для Украины, и его сопровождали различные демократы, в том числе губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. В результате республиканцы в Конгрессе начали расследование и даже потребовали от Зеленского отозвать украинского посла в США.

21:09 Мировые державы осуждают ядерное предупреждение РоссииКитай, Бразилия и другие страны выразили тревогу в связи с возможным использованием или угрозой применения ядерного оружия против Украины. В совместном заявлении 12 стран выразили "серьезную обеспокоенность" риском "эскалации" и призвали воздержаться от целенаправленных атак на гражданскую инфраструктуру, в том числе ядерные объекты. Это произошло после недавних комментариев президента России Владимира Путина о возможности использования ядерного оружия в ответ на серьезные воздушные атаки на его территорию и восприятии любых поддерживаемых атак как "совместную" агрессию. Зеленский также обвинил Россию в планировании нападения на украинские ядерные реакторы.

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Министерство обороны Великобритании сообщает о более чем 2000 атаках на украинские медицинские учреждения с начала войны против Украины, при этом Москву обвиняют в проведении 213 из них, в том числе обстрела детской больницы в Киеве в июле прошлого года.

Недавние сообщения свидетельствуют о том, что украинские медицинские учреждения находятся под постоянными атаками, с более чем 2000 случаев с начала российского вторжения в феврале 2022 года. Министерство обороны Великобритании выявило 213 из этих атак, совершенных российскими силами, в том числе обстрел детской больницы в Киеве в июле прошлого года, в результате которого погибли и пострадали многие люди.

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