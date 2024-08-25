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ПолитикаНовостиВойна с наркотиками в Мексике

Соединенные Штаты стремятся ограничить иммиграцию, происходящую из Мексики.

 and  Max Becker
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Соединенные Штаты стремятся ограничить иммиграцию, происходящую из Мексики.

Миграция из Мексики в Соединенные Штаты является значительной темой в текущей президентской кампании США. Американские власти стремятся снизить поток, изменив процедуру регистрации. Этот шаг позволяет заявителям убежища назначать встречи с американскими властями даже в самых южных мексиканских штатах, в отличие от предыдущего требования находиться в центральных или северных штатах.

Теодора Гомес из Колумбии быстро скачала приложение "CBP One", как только перешла на мексиканскую территорию. Ее интересовало, будет ли работать новая система. Гомес и ее две подростковые дочери сейчас отдыхают под деревом вдоль дороги, ведущей к Тапачуле на границе.

Расширение доступа к приложению на юг можно рассматривать как реакцию на просьбу Мексики. Цель состоит в том, чтобы облегчить давление на мигрантов, заставляя их путешествовать так далеко, как Мехико-Сити. В течение многих лет мексиканское правительство пыталось удержать людей на юге, подальше от границы с США. Однако отсутствие рабочих мест и жилья в южных городах, таких как Тапачула, заставило большинство мигрантов продвигаться на север, несмотря на усилия Мексики.

Если мигранты теперь смогут ждать своих встреч на юге - как надеется Мексика - они смогут избежать задержания правоохранительными органами или стать жертвами организованной преступности во время путешествия на север. С назначенной встречей они теоретически могли бы свободно перемещаться.

Герман Муниос из Гондураса, путешествующий с женой и тремя детьми, планирует зарегистрировать свою семью как только они reaching Tapachula. "Мы подадим заявку здесь и будем ждать встречи", - сказал Муниос на границе, направляясь в Тапачулу.

Однако другие все еще чувствуют необходимость продвигаться на север. Многие мигранты обременены долгами и должны как можно скорее начать их погашение. Например, Гомес нужно быстро переехать, чтобы найти работу.

В ответ на установление упорядоченных процедур для получения убежища на юго-западной границе приложение "CBP One" доказало свою эффективность для США. По данным США, более 2,4 миллиона человек пересекли границу в течение фискального года 2023 года. С момента запуска приложения в январе 2023 года более 765 000 человек согласились на встречи для подачи заявлений на получение убежища.

1500 назначений в день

Американские власти выдают 1500 назначений в день с тех пор, как администрация Байдена приостановила процедуру получения убежища для нелегальных въезжающих в июне.

С тех пор, как в декабре 2023 года достиг своего пика, число нелегальных пересечений границы значительно сократилось. Вашингтон в основном приписывает это сокращение мерам, принятым Мексикой, таким как перехват мигрантов на севере и их возвращение на юг.

Расширение "CBP One" в Мексике получило поддержку правительства. Недавно министр иностранных дел Алисия Барсена заявила: "Это значительно поможет нам".

Нарушение международного права?

Правозащитные организации смотрят на ситуацию менее благосклонно. В открытом письме мексиканскому правительству они описали "CBP One" как нарушение международного права, утверждая, что приложение позволяет американским властям ограничивать право на получение убежища. Многие мигранты в течение нескольких месяцев проживали в ужасных условиях в переполненных приютах или палатках в Мексике, подвергаясь угрозам похищения, изнасилования, пыткам и вымогательству со стороны преступников и властей во время ожидания, как описали организации.

Организация Объединенных Наций осторожно отреагировала на это развитие. Хотя это может снизить риски для мигрантов, путешествующих на север, Джованни Лепри, глава UNHCR в Мексике, подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер по миграционной политике, таких как поддержка стран происхождения и обеспечение защиты для лиц, находящихся в транзитных странах.

В theory, мексиканское агентство по иммиграции разрешает мигрантам с назначенной встречей в "CBP-One" свободно передвигаться к границе с США. Однако правозащитные группы сообщают, что мигранты все еще задерживаются и принудительно возвращаются на юг, чтобы удержать их подальше от границы.

Ранее мигранты были мишенью для контрабандистов и преступников в южной Мексике, но регион в целом был безопасен для остальных жителей. Однако ситуация значительно изменилась. Юго-западный регион Мексики теперь стал ареной борьбы между самыми могущественными наркокартелями Мексики, которые борются за контроль над маршрутами наркотиков, оружия и мигрантов. Насилие теперь распространено во многих приграничных городах.

Мигранты в Сиудад-Хидальго, расположенном недалеко от реки, разделяющей Мексику и Гватемалу, решают, оставаться или продвигаться на север. Основной фактор принятия решения - финансовый: люди надеются найти лучшие рабочие места в центральной и северной Мексике - потому что им нужны средства, чтобы, возможно, ждать месяцами назначенной встречи.

Введение приложения "CBP One" в южных мексиканских штатах можно рассматривать как реакцию на войну с наркотиками в Мексике, так как оно направлено на снижение давления на мигрантов и предотвращение их продвижения так далеко, как Мехико-Сити, где наркокартели взяли под контроль маршруты перевозок.

Расширение приложения "CBP One" на юг получило поддержку мексиканского правительства, но правозащитные организации утверждают, что оно нарушает международное право и ограничивает право на получение убежища, так как мигранты часто все еще задерживаются и принудительно возвращаются на юг.

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