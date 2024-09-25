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ПолитикаНовости

Соединенные Штаты спешно разрабатывают стратегию для заключения перемирия между Израилем и Хезболлой.

 and  Carmen Simpson
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Дым поднимается от израильских воздушных атак в южной деревушке Кар Руман,observed со стороны...
Дым поднимается от израильских воздушных атак в южной деревушке Кар Руман,observed со стороны Марджайуна, южный Ливан, 25 сентября 2024 года. (АП)

Соединенные Штаты спешно разрабатывают стратегию для заключения перемирия между Израилем и Хезболлой.

Глобальные дипломаты сотрудничают со своими коллегами из Франции и других стран, чтобы попытаться добиться дипломатического перемирия, временно прекратив боевые действия на северной границе Израиля, и одновременно возродить переговоры о прекращении огня в Газе.

Эта инициатива началась после того, как в среду главнокомандующий Израиля объявил, что израильские войска готовятся к возможному наземному вторжению в Ливан.

Американские власти не комментируют подробности предполагаемой стратегии, но среди дипломатов в Нью-Йорке ведутся интенсивные обсуждения в преддверии собраний Генеральной Ассамблеи ООН на этой неделе. Продвижение к достижению соглашения остается неопределенным.

В понедельник вечером американский чиновник сообщил CNN, что администрация близка к завершению стратегии по снижению tensions между Израилем и Хезболлой и ХАМАСом, стремясь сохранить переговоры конфиденциальными, учитывая деликатность переговоров, вовлекающих несколько стран.

Эта стратегия может стать значительной темой обсуждения на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН, запланированном на среду, которое было инициировано Францией.

Во время выступления на дневном шоу ABC "The View" президент Джо Байден намекнул на продолжающиеся переговоры о перемирии в Ливане, что может способствовать последующим мирным переговорам в регионе.

"Есть возможность - я не хочу преувеличивать, но возможность, если мы сможем добиться перемирия в Ливане, это может привести к решению вопросов на Западном берегу, но мы также должны заняться Газой", - сказал он.

"Возможно", - сказал он, - "и я использую все свои усилия, вместе со своей командой, чтобы это произошло. В регионе нужен перемен".

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью в среду, что США работают над стратегией, позволяющей возвращаться домой перемещенным израильтянам и ливанцам.

"Соглашение будет включать вывод сил с границы, создание безопасной среды и возможность людей вернуться в свои дома. Это наша цель. Несмотря на серьезный вопрос, мы не считаем, что война - это решение", - сказал он NBC News.

Дипломатические усилия по достижению перемирия в Ливане и Газе интенсивно обсуждаются в политических кругах, а международные официальные лица спешат предотвратить возможное обострение tensions. Политика мира в этом регионе требует деликатных переговоров между несколькими странами.

Намеки президента Байдена на возможное перемирие в Ливане вызвали политическую дискуссию о возможности разрешения конфликтов не только в Ливане, но и на Западном берегу и в Газе, подчеркивая взаимосвязь региональной политики.

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