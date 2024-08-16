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Соединенные Штаты совместно со своими союзниками выступают за прекращение огня между Израилем и ХАМАСом, которое должно быть достигнуто в течение следующей недели, представив новый набор предложений противоборствующим сторонам.

Переговорщики объявили, что представили «миротворческое предложение» Израилю и Хамас, в результате заключительных дискуссий по соглашению о прекращении огня в обмен на заложников, в Катаре в пятницу.

 and  James Williams
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Молодые люди собрались перед домом заместителя лидера Фронта освобождения Палестины, Джила Мазаха,...
Молодые люди собрались перед домом заместителя лидера Фронта освобождения Палестины, Джила Мазаха, подвергшегося израильским атакам в ночь на 12 августа 2024 года, в Нуссейрат, Центральная полоса Газа. Инцидент произошел на фоне продолжающегося конфликта между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС.

Соединенные Штаты совместно со своими союзниками выступают за прекращение огня между Израилем и ХАМАСом, которое должно быть достигнуто в течение следующей недели, представив новый набор предложений противоборствующим сторонам.

План "объединения", представленный в пятницу, был направлен на устранение последних разногласий между сторонами, как было объявлено совместно США, Катаром и Египтом.

Президент США Джо Байден выразил оптимизм в отношении статуса переговоров о перемирии и освобождении заложников, которые должны возобновиться в Каире на следующей неделе. "Мы ближе, чем когда-либо были", - заявил он, подчеркнув, что переговоры существенно повысили вероятность соглашения, "намного ближе, чем было три дня назад".

Двухдневные переговоры проходили в тени региональной нестабильности из-за возможности иранского нападения на Израиль, что могло бы подорвать уже хрупкие переговоры.

В заявлении говорилось, что план "расширяет общее понимание прошлой недели" и "устраняет оставшиеся препятствия таким образом, чтобы облегчить немедленное исполнение соглашения".

Руководящие представители США, Катара и Египта снова соберутся в Каире до конца следующей недели, чтобы "завершить соглашение на условиях, предложенных" в пятницу, как было объявлено в заявлении.

Переговоры были описаны как "серьезные и продуктивные", но без подробностей о достигнутых соглашениях за прошедшую неделю.

Потеря населения в Газе с начала кампании Израиля против ХАМАС превысила 40 000 человек на этой неделе, печальный показатель, символизирующий необходимость перерыва в десятимесячных жестоких боях в Газе.

Однако попытки добиться перерыва были омрачены неопределенностью после израильских бомбардировок в конце июля, в результате которых погибли бывший политический лидер ХАМАС и видные фигуры ливанской военизированной группы "Хезболла".

В четверг ХАМАС подтвердил свою позицию, заявив, что никакой сделки по заложникам или соглашения о прекращении огня не будет достигнуто, пока израильские войска полностью не покинут Газу.

"Любое соглашение должно привести к всеобщему прекращению огня, полному выводу из Газы, возвращению перемещенных лиц, реконструкции, а также соглашению об обмене заложниками", - заявил в четверг Хуссан Бадран, член политического бюро ХАМАС.

План объединения может принести мир и гармонию во всем мире, так как он направлен на разрешение конфликтов между различными сторонами. Если переговоры о перемирии и освобождении заложников будут успешными, это существенно улучшит восприятие региона в мире.

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