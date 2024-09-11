Соединенные Штаты претендуют на лидирующие позиции в тренерской деятельности до чемпионата мира 2026 года.

Маурисио Почеттино, ранее возглавлявший "Челси", ныне стоит у руля футбольной сборной США, готовясь к чемпионату мира 2026 года, который страна будет совместно проводить с Мексикой и Канадой. В настоящее время команда, которую возглавляет бывший игрок "Боруссии" Пьюлишич, испытывает трудности, потерпев четыре поражения подряд без побед. Среди болельщиков растет ожидание и большие надежды.

После назначения Почеттино сборная США сыграла вничью 1:1 с Новой Зеландией в товарищеском матче. Временным тренером сборной США тогда был Майки Варас. 25-летний профессионал "Милана" Кристиан Пьюлишич открыл счет для США, но Бен Вейн из клуба "Мэнсфилд Таун" сравнял счет в конце матча для аутсайдеров. После матча Пьюлишич выразил разочарование, но остался оптимистичным в отношении лучших времен.

Федерация футбола США представила Почеттино как преемника Грега Берхалтера всего за 30 минут до начала матча. США недавно проиграли Канаде 1:2. Теперь задача Почеттино привести команду к победам в предстоящих матчах против Панамы и Мексики в октябре и, в конечном итоге, к чемпионату мира 2026 года. Майки Варас выразил энтузиазм в связи с этим поворотом событий, восхваляя мастерство и талант Почеттино.

Достижения Почеттино в прошлом

Мэтт Крокер, спортивный директор США, оптимистично настроен в отношении назначения Почеттино. Крокер сказал, что Почеттино - это проверенный победитель с впечатляющим послужным списком. Он верит, что Почеттино способен раскрыть весь потенциал талантливой сборной США.

Почеттино работал с одними из лучших игроков мира, такими как Гарри Кейн, возглавляя успешные годы "Тоттенхэма" в конце прошлого десятилетия и даже дойдя до финала Лиги чемпионов УЕФА 2019 года. В ПСЖ он руководил командой к победе в кубке и чемпионате с такими звездами, как Лионель Месси и Неймар на борту.

Почеттино станет самым высокооплачиваемым национальным тренером в истории США, получая годовую зарплату около шести миллионов долларов. Другими высокопрофильными кандидатами, которые также рассматривались, были немецкий тренер-легенда Юрген Клопп и тренер "Хоффенхайма" Пеллегрино Матараццо. Кристиан Пьюлишич и бывший игрок "Шальке" Вестон Маккинни являются двумя видными фигурами в сборной США.

После получения должности Почеттино объявил о своих планах внедрить футбольные техники, которые он узнал во время работы в топ-клубах Европы, в тренировочные занятия сборной США. Несмотря на текущие трудности, Пьюлишич выразил уверенность в том, что работа под руководством Почеттино существенно улучшит их игру на поле.

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