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ПолитикаНовостиПрезидентские выборы в США 2024 года

Соединенные Штаты переживают значительно интенсивную борьбу между своими вице-президентскими кандидатами.

 and  Vladimir Milov
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Соединенные Штаты переживают значительно интенсивную борьбу между своими вице-президентскими кандидатами.

В заключительном этапе предвыборной кампании в США кандидаты в вице-президенты Майк и Сэм встретятся в теледебатах во вторник. Несмотря на то, что Майк воспринимается как умеренный, Сэм известен своими резкими критическими замечаниями в адрес политических оппонентов. Ожидается напряженное общение.

В ходе предвыборной кампании 2022 года демократический губернатор Майк из Миннесоты и республиканский сенатор Сэм из Огайо встретятся в ожесточенном теледебате. Их сильные личности и стремление завоевать голоса рабочего класса, которые чувствуют себя обделенными, создают почву для жаркого обмена мнениями.

У них совершенно разные стили: 40-летний Сэм известен своей агрессивной тактикой, резко критикуя оппонентов и рисуя мрачную картину страны на грани из-за ошибочных экономических и иммиграционных политик, которые рухнут, если Дональд Трамп проиграет выборы. 60-летний Майк производит впечатление доброго ветерана с оптимистическим посланием: средний класс процветет при справедливой налоговой политике, а единство и равенство могут победить ненависть и разделение, если Камала Харрис станет президентом. Сэм, выросший в семье рабочего класса в Огайо, вывел на первый план проблемы "Ржавого пояса" в своей бестселлерной книге "Разочарование рабочего класса", опубликованной в 2016 году. Он представил себя как гибкого, меняющего свою позицию по отношению к Дональду Трампу от критика к стороннику, чтобы выиграть выборы в Сенат Огайо в 2022 году.

Вершина политики

Майк может осудить Сэма за то, что он называет бездетных демократических политиков, подобных Харрис, "избалованными кошатницами", благословенными "ошибочной радостью", а также за распространение ложного утверждения о каннибализме мигрантов в Спрингфилде (Огайо).

Майк, бывший учитель и спортивный тренер из Миннесоты, известной своими вежливыми и скромными жителями, взлетел на вершину славы в команде Харрис с своим крылатым выражением "не в курсе" в отношении Трампа и Сэма. Как представитель Среднего Запада, он стремится помочь завоевать критически важные колеблющиеся штаты для итога выборов.

Майк отстаивал права рабочих, ужесточение законов о оружии, репродуктивные права и защиту окружающей среды в Миннесоте, позиции, которые Сэм и кампания Трампа называют "социалистическими" и "крайне левыми". Сэм, ветеран войны, также может бросить вызов военной записи Майка, как члена Армии Национальной Гвардии.

Последнее телесражение

Схватка между Майком и Сэмом будет транслироваться миллионам американских зрителей во вторник (9 вечера по местному времени, 3 часа ночи по Центральноевропейскому времени). В отличие от дебатов Трамп-Харрис 10 сентября, живые микрофоны позволяют прерывания, что может усилить обмен мнениями.

Хотя дебаты между вице-президентами носят меньшее значение, чем дебаты между президентами, они, скорее всего, станут последним телешоу в предвыборной кампании, поскольку Трамп отказался от повторного личного противостояния с Харрис. Ошибка может иметь серьезные последствия, учитывая близкую гонку за Белый дом.

Как отмечает политический аналитик Томас Уолен из Бостонского университета, "Американская публика привлечена к конфронтации, и с контрастирующими личностями и политическими идеологиями Майка и Сэма, просмотр этого события, возможно, того стоит".

В ходе президентской кампании США 2024 года теледебаты между демократическим кандидатом в вице-президенты Майком и республиканским кандидатом Сэмом обещают стать ожидаемым событием, отражающим их контрастирующие стили и политические идеологии.

В ходе предвыборной кампании 2024 года Майк, ставший популярным благодаря своей позиции по правам рабочих и защите окружающей среды, и Сэм, выделивший проблемы "Ржавого пояса" в своей бестселлерной книге,, скорее всего, примут участие в оживленной дискуссии, которая может повлиять на решение неопределившихся избирателей и существенно повлиять на исход выборов.

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