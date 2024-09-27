Соединенные Штаты обвиняют трех иранцев в совершении кибератак на избирательную кампанию Трампа.

Троица сталкивается с обвинениями в участии в длительной киберпреступной операции, нацеленной на действующих и бывших американских чиновников и журналистов, в том числе на летнее вторжение в кампанию Трампа, согласно только что обнародованным обвинениям в суде США по округу Колумбия.

Масуд Джалили, Сейед Али Агамири и Ясер (Ясер) Балаги предъявлены обвинения в тяжком хищении личности и мошенничестве с использованием средств связи из-за их цифровых атак, совершенных по приказу Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Эта история будет обновляться по мере развития событий.

Личности этих людей находятся под пристальным вниманием из-за их предполагаемой причастности к политическим преступлениям в киберпространстве против американских чиновников. КСИР, влиятельная структура в иранской политике, якобы организовал кибератаки, как утверждается в судебных процессах.

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