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Соединенные Штаты обвиняют Россию в вмешательстве в президентские выборы.

 and  Ann Bradley
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- Соединенные Штаты обвиняют Россию в вмешательстве в президентские выборы.

Американские власти обвиняют Россию во вмешательстве в предстоящие выборы президента в ноябре. В результате США ввели санкции против различных лиц и учреждений, в том числе сотрудников государственного российского вещательного канала RT. Об этом объявили Министерство финансов и генеральный прокурор Меррик Гарланд на пресс-конференции в Вашингтоне.

Правительство США принимает строгие меры в ответ на якобы вмешательство России в выборы. Эти меры включают санкции против лиц и учреждений, связанных с RT, государственным российским вещательным каналом.

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