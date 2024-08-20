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Соединенные Штаты обвиняют Иран в проникновении в цифровые системы кампании Трампа.

США обвиняют Иран в организации кибератаки на республиканскую президентскую кампанию Дональда Трампа. По данным ФБР, ОДНИ и CISA в совместном заявлении в понедельник (по местному времени), усиленный кибердеятельностью Ирана был выявлен в ходе этих выборов. В заявлении.levelled обвинения против...

 and  Vladimir Milov
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Соединенные Штаты обвиняют Иран в проникновении в цифровые системы кампании Трампа.

Американские разведывательные агентства якобы установили, что Иран вел операции, направленные на повлиять на общественное мнение США и запустить кибернаступления против предвыборной кампании президента. По словам американских официальных лиц, это включало действия, направленные против кампании Трампа, которые связывают с Ираном.

Американские власти, как сообщается, уверены, что Иран использовал тактики для вмешательства в дела лиц, связанных с обеими политическими сторонами. Целью этих попыток было повлиять на демократический процесс выборов в США.

10 августа кампания Трампа открыто заявила, что подверглась хакерской атаке. Они обвинили разглашение внутренних коммуникаций и файл, относящийся к республиканскому вице-президенту Дж.Д. Вэнсу, "внешним силам". Представитель Трампа Стивен Чунг обвинил Иран в совершении этого преступления.

Миссия Ирана в ООН опровергла участие своей страны в хакерской атаке, потребовав конкретных доказательств, подтверждающих обвинения. Миссия ответила: "Эти обвинения необоснованны и лишены всякого основания". Иран заявляет, что не имеет намерения или мотива для вмешательства в президентские выборы в США.

Выборы нового президента США назначены на 3 ноября. Обе кампании, Трампа и его демократического оппонента Камалы Харрис, а также несколько американских компаний высоких технологий, сообщили о целенаправленных хакерских атаках в последнее время.

Комиссия, являющаяся частью правительства США, расследует обвинения в причастности Ирана к кибернаступлениям против предвыборной кампании президента. В свете хакерской атаки на кампанию Трампа и обвинений, выдвинутых представителем Трампа, Комиссия ищет конкретные доказательства, подтверждающие эти утверждения.

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