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Соединенные Штаты объявляют о значительных импортных налогах на китайские товары

 and  Katherine Bradley
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Соединенные Штаты объявляют о значительных импортных налогах на китайские товары

Администрация США объявила о планах ввести существенные повышения тарифов на импорт из Китая, затрагивающие различные сектора для защиты внутренних отраслей. В этот список войдет 100-процентный тариф на китайские электромобили, как сообщает Reuters со ссылкой на информацию из офиса представителя США по торговым вопросам Кэтрин Тей. Также будет введен 50-процентный тариф на солнечные панели, а сталь, алюминий, батареи для электромобилей и ключевые минералы — 25-процентный. Эти новые тарифы могут вступить в силу уже 27 сентября.

Экономический советник Белого дома Лэил Брейнард обосновала эти шаги как попытку отделить американскую отрасль электромобилей от доминирующей цепочки поставок Китая. Брейнард заявила, что эти "резкие и точные" тарифы необходимы для противодействия субсидиям и политике передачи технологий Китая, которые привели к избыточным инвестициям и производственным мощностям. Однако администрация США также предлагает существенные налоговые льготы для поддержки своей собственной отрасли электромобилей, солнечной энергии и полупроводников.

Брейнард заявила Reuters, что 100-процентный тариф на электромобили иллюстрирует существенную несправедливую выгоду, которую китайские производители получают для быстрого доминирования на международных авторынках. Правительство США, добавила Брейнард, не будет терпеть такое положение дел.

Китай осудил повышение тарифов как давление и заявил о возможности ответных мер. Китай утверждает, что успех своей отрасли электромобилей является результатом инноваций, а не государственной поддержки, и критикует увеличение американских тарифов в момент, когда вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп пытаются завоевать голоса в американских штатах, производящих автомобили и сталь. Оба политических деятеля пытаются представить себя как жестких противников Китая накануне президентских выборов в ноябре, с Трампом, обещающим 60-процентные тарифы на все китайские импорты.

Комиссия, возглавляемая Кэтрин Тей, сыграла ключевую роль в подтверждении предложенных тарифов на китайские электромобили и другие сектора. В ответ на обоснование Лэил Брейнард Комиссия подчеркивает, что эти тарифы необходимы для сбалансирования субсидий и политики передачи технологий Китая.

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